Es ist zunächst einmal nur ein Verdacht. Mathias Döpfner, CEO des Axel-Springer-Konzerns, soll in seiner Doktorarbeit abgeschrieben und bei den Literaturangaben gegen wissenschaftliche Standard verstoßen haben. Das werfen ihm Plagiatsprüfer vor, wie der "Spiegel" berichtet.

Anfang Februar 2022 forderte Martin Heidingsfelder, einer der Plagiatsjäger, die Goethe-Universität Frankfurt am Main zu einer formellen Untersuchung auf: "Die Literaturangaben sind dürftig, die Quellen der Informationen unklar, die genutzten Sekundärquellen für die Informationen häufig nicht ausreichend genannt", lauten seine Vorwürfe. Die Universität hat eine Prüfkommission eingesetzt; viel dürfte davon abhängen, ob bei der Untersuchung weitere Auffälligkeiten entdeckt werden. "Das Prüfungsverfahren dauert derzeit noch an", erklärte ein Uni-Sprecher auf Spiegel-Anfrage.

Döpfner schweigt zu den Vorwürfen

Mathias Döpfner selbst wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern. Von Springer heißt es dazu: "Mathias Döpfner ist über den Vorgang informiert. Er hat volles Vertrauen in die Arbeit der Kommission der Universität Frankfurt." Döpfner soll sich unter anderem bei einem Wissenschaftler mit NS-Gesinnung bedient haben. Der österreichische Plagiatssucher Stefan Weber spricht von einem "Strukturplagiat" und kommt auf 28 verdächtige Passagen in der Dissertation. Döpfners Arbeit stammt von 1990 und befasste sich mit "Musikkritik in Deutschland nach 1945. Inhaltliche und formale Tendenzen, Eine kritische Analyse".

Döpfner ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE und zudem Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger.