Die Journalistin und Kolumnistin Bettina Gaus ist tot. Sie starb nach kurzer schwerer Krankheit am 27. Oktober in Berlin, meldete der "Spiegel" am Montag

Bettina Gaus wurde 1956 in München geboren. Ausgebildet an der Deutschen Journalistenschule und der Ludwig-Maximilians-Universität, arbeitete sie von 1983 bis 1989 Redakteurin bei der Deutschen Welle und berichtete von 1989 bis 1996 aus Nairobi zunächst freiberuflich, ab 1991 für die "taz" als Korrespondentin über Ost- und Zentralafrika.

Danach leitete Bettina Gaus für die Zeitung bis 1999 das Parlamentsbüro, von 2021 war sie deren politische Korrespondentin. Seit Anfang April 2021 arbeitete sie als Kolumnistin beim "Spiegel", den schon ihr Vater Günter Gaus als Chefredakteur geleitet hatte, und kommentierte wöchentlich das nationale und internationale politische Geschehen. Ihrer treffsicheren Analysen wegen war Bettina Gaus auch ein gern gesehener Gast in den politischen Talkshows.

"Bettina Gaus war eine unbestechliche Journalistin und eine brillante Analystin der politischen Lage", sagte "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann. "Ihre Stimme wird fehlen."