Bei den Dreharbeiten für die Netflix-Produktion „The Chosen One“ kam es am vergangenen Donnerstag zu einem tragischen Autounfall. Mehreren Medienberichten zufolge überschlug sich in der mexikanischen Wüste nahe der Gemeinde Mulege ein Van, in dem mehrere Crewmitglieder saßen.

Die beiden Schauspieler Raymundo Garduno und Juan Francisco Aguilar (auch „Paco Mufote“ genannt) kamen bei dem Unfall ums Leben. Das soll das Kulturministerium von Baja California der Nachrichtenagentur AP am Freitag bestätigt haben. Sechs weitere Personen sollen verletzt worden sein, wie unter anderem der „Guardian“ berichtet.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nahestehende des verunglückten Juan Francisco Aguilar berichteten mehreren Medien gegenüber, dass sich der Schauspieler bereits zuvor über die mangelnde Logistik am Set und schlechte Beförderungsbedingungen beschwert hatte. Sie fordern eine unabhängige Untersuchung.

Freunde erheben schwere Vorwürfe gegen Netflix

Liliana Conlisk Gallegos, eine Freundin von Aguilar, berichtet in einem Interview mit der Webseite „Daily Beast“ von schweren Anschuldigungen, nach denen die Filmcrew womöglich ausgenutzt worden sei, um Geld zu sparen. „Es erfüllt mich mit Wut, dass es Berichte über Missbrauch und Ausbeutung gibt, die von produktionsinvolvierten Personen verbreitet werden.“

Sie fordert eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse. „Wenn nichts Unrechtes vorgefallen ist, dann sollte es kein Problem sein, diese Informationen weiterzugeben“, sagte Gallegos gegenüber der Nachrichtenseite „Daily Beast“.

Auch der Drehbuchautor Faisal Lutchmedial bekundete via Twitter sein Beileid. Er habe bereits zuvor mit Aguilar alias „Paco Mufote“ zusammengearbeitet und schreibt: „Es macht mich wütend zu hören, dass schlechte Sicherheitsmaßnahmen seitens der Produktion für diese Tragödie verantwortlich sind.“

„Die Filmindustrie muss sich ändern“

In einem umfassenden Facebook-Post prangert auch der Romanautor Rick Zazueta die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen am Set der Netflix-Produktion an. „Seit Wochen wissen die Leute, die mit dieser Produktion zu tun haben, dass die Logistik schrecklich ist. Die Schauspieler haben nicht aufgehört, sich darüber zu beschweren, wie schlecht sie speziell im Bereich Transport und Logistik behandelt werden“, schreibt er. So sollen die Schauspieler „wie Vieh“ transportiert worden sein, nur „um ein paar Pesos zu sparen.“

Seinen offenen Brief auf Facebook beendet der Autor mit einem dramatischen Appell: „Die Filmindustrie muss sich ändern, wir haben in diesem Land wieder einen sehr hohen Preis bezahlt, aber wir müssen die Rechte der Verstorbenen wahren.“

Noch kein offizielles Statement von Netflix

Auf Anfrage soll ein Netflix-Sprecher gegenüber „Daily Beast“ von zwei weiteren verletzten Darstellern und vier verletzten Crewmitgliedern gesprochen haben. Alle sollen sich mittlerweile in einem stabilen Zustand befinden.

Der Sprecher bekundete den Hinterbliebenen sein Beileid und gab an, dass die Dreharbeiten zu der Netflix-Serie auf Eis gelegt würden. Da die Untersuchungen noch weiter andauern, werde sich das Unternehmen aktuell nicht weiter zu den Ereignissen oder Vorwürfen äußern.

Die „Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists“ (SAG-AFTRA) hat bereits angekündigt, den Fall zu untersuchen.

Die Netflix-Serie „The Chosen One“ (zu deutsch „Der Auserwählte“) handelt von einem 12-jährigen Jungen, der als Verkörperung des heiligen Jesus die Welt retten soll. Die Geschichte basiert auf der Comic-Reihe „American Jesus“ von Mark Millar und Peter Gross.