Die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl, setzte am frühen morgen einen kontroversen Tweet zur Wahl von der Leyens als EU-Kommissionspräsidentin ab. In dem Tweet ruft die ehemalige Chefredakteurin der taz dazu auf, die Konsequenzen eines Scheiterns der scheidenden Verteidigungsministerin zu bedenken. Der ungewöhnlich direkte Wahlaufruf an ihre 34.000 Follower richtete sich vermutlich an die Abgeordneten der SPD, die bereits angekündigt hatten, eine Kandidatur von der Leyens nicht zu unterstützen.

Dem fügte sie noch den Satz "Politik ist die Kunst des Möglichen" hinzu. Das Zitat das oft Otto von Bismarck zugeschrieben wird, aber wohl eigentlich von dem 1860 verstorbenen Politikers Friedrich Christoph Dahlmann stammt, soll wohl in diesem Zusammenhang die Außerkraftsetzung des ungeschriebenen Gesetzes rechtfertigen, dass ein Kommissionspräsident zuvor als Spitzenkandidat einer Fraktion im Europawahlkampf aufgetreten sein müsse. Dagegen hatte die SPD scharf protestiert. Es gehe nicht, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das Parlament "vor vollendete Tatsachen" stellen, sagte die ehemalige SPD-Justizministerin Barley, die als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl angetreten war, im ZDF-"Morgenmagazin". "Dagegen wehren wir uns".

Kevin Kühnert, der Vorsitzende der Jungsozialisten, stieß der Wahlaufruf Pohls sauer auf, er fühlte sich dabei an die nachdrücklichen Forderungen zum Eingehen einer großen Koalition erinnert, das er im Anschluss an die Bundestagswahl 2017 vehement zu bekämpfen versuchte. Letztlich scheiterte seine damalige Initiative zu Verhinderung der GroKo aber kläglich.

Kühnert kritisiert das "Pathos" mit dem damals wie heute diese Wahlaufforderung erfolgt und verweist darauf, dass die damaligen nachdrücklichen Empfehlungen manchen heute peinlich seien.

Auch andere Kommentatoren kritisieren den Wahlaufruf als unangemessen, besonders vor dem Hintergrund der skandalumwitterten letzten Monate um die Berateraffäre im Verteidigungsministerium, welches von der Leyen führte.