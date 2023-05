Verletzung von Persönlichkeitsrechten NDR darf Vorwürfe gegen Ex-„Bild“-Chef Reichelt nicht weiter verbreiten

Der NDR darf eine Reihe von Vorwürfen gegen den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt nicht mehr verbreiten. Das Landgericht Hamburg hat dem Sender durch eine einstweilige Verfügung „die Behauptung und Verbreitung zahlreicher Äußerungen und Vorwürfe gegen Julian Reichelt untersagt“, teilte Rechtsanwalt Ben M. Irle als juristischer Vertreter von Reichelt am Dienstag mit.

Konkret geht es um Vorwürfe, die im Februar in der Sendung „Reschkes Fernsehen“ erhoben wurden. Reichelt war darin unter anderem Machtmissbrauch während seiner Zeit als Chefredakteur von „Bild“ vorgeworfen worden.

Der zentrale und schwerwiegendste Vorwurf sei dabei „Sex on Demand“ gewesen. Danach soll Reichelt eine Untergebene um zwei Uhr morgens per Textnachricht aufgefordert haben, ihn sofort in seinem Hotelzimmer zu besuchen. Es sei dann zum schnellen Sex gekommen. Dieser Vorwurf sei frei erfunden und lasse sich als unwahr widerlegen, so Reichelts Anwalt Irle.

Reichelt hatte zuvor bereits eine Gegendarstellung wegen der TV-Berichterstattung des NDR erwirkt. Dabei ging es ebenfalls um die Sendung „Reschkes Fernsehen“ mit Moderatorin Anja Reschke.

Nun hat die Zivilkammer die Verbreitung von insgesamt elf Passagen mit dem Hinweis auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten untersagt. Dazu gehören nach Angaben von Reichelts Anwalt auch Behauptungen, die ihm „ein Bedrängen und Umwerben mit Komplimenten von Mitarbeitern, Drogenkonsum am Arbeitsplatz oder die Einstellung von Mitarbeitern aus rein privatem Interesse vorwerfen“.

Der Springer-Konzern hatte Reichelt wegen Verstößen gegen Compliance-Regeln entlassen. Reichelt will gegen die Entlassung klagen, der Springer-Verlag hat wiederum Reichelt verklagt. Der Fall liegt beim Arbeitsgericht Berlin, der Verlag verlangt die Rückzahlung einer Abfindung.

Durch die einstweilige Verfügung durch das Landgericht Hamburg wird dem NDR die wiederholte Ausstrahlung der Sendung von „Reschkes Fernsehen“ untersagt, das gilt auch für die Bereitstellung in der ARD-Mediathek. Die Untersagung wird gültig, sobald die Verfügung dem Sender zugestellt wurde.