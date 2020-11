Nicht nur Elke Heidenreich dürfte sich freuen: „Verbotene Liebe“ ist wieder da. Von 1995 an war die Autorin und Literaturkritikerin großer Fan dieser Daily Soap im ARD-Vorabendprogramm. Enttäuschung dann 2015 bei der Absetzung. Das Handlungsmuster Seifenoper schien sich nach 20 Jahren erschöpft zu haben: Häufig tauchte ein Bruder, eine Schwester, ein Vater oder eine Mutter auf, von der vorher nie gesprochen wurde, oder es wurde ein bisher unbekannter Verwandter gesucht. Das Comeback, das TV Now, der Streamingableger der RTL-Gruppe nun wagt, erfindet das Genre nicht neu, kommt aber erst mal als Weekly Soap daher („Verbotene Liebe – The Next Generation“, TV Now).

Und mit einem eher in Moll gehaltene Intro. Ansonsten scheint alles beim Alten. Wiedererkennungseffekte. Wir erinnern uns: Skilehrer Jan Brandner läuft am Flughafen gegen den Gepäckwagen einer Frau – und verliebt sich auf der Stelle in die Adelige Julia von Anstetten.

So begann im Januar 1995 die „Verbotene Liebe“ (VL). 25 Jahre startet der Ableger „Verbotene Liebe – The Next Generation“ erneut mit einem schicksalhaften Zusammenstoß am Airport. Ein gewisser Alexander, von einer Pariser Stoffmesse zurück kehrend, trifft auf Josefin.

Intrigen, Rache, komplexe Liebesbeziehungen

Die Macher der Ufa-Kultreihe erinnern in den Anfangsminuten nicht nur an die Premierenfolge. Die Fans sehen altbekannte Gesichter wieder, wie Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka), Charlie Schneider (Gabriele Metzger) oder Oliver Sabel (Jo Weil).Selbst Clarissa von Anstetten (Isa Jank) ist in einer Gastrolle dabei.

Die Ober-Intrigantin der Serie hatte ihren letzten Auftritt 2013. Zwei Jahre später beendete die ARD die tägliche Seifenoper wegen schwächelnder Quoten, nach 4664 Episoden.

Die Neuauflage, in der Schauspiel-Schwergewicht Heinz Hoenig als Alexanders gestrenger Vater zu sehen ist, bietet Fans den gewohnten Mix: Intrigen, Rache, komplexe Liebesbeziehungen.

Jan und Julia, Liebespaar der ersten Stunde, mussten im Laufe der Serie feststellen, dass sie Geschwister sind. Auch die „Next-Generation“-Turteltauben Alexander und Josefin verbindet, wir ahnen es, ein Geheimnis. TV Now hat zunächst zehn Folgen des „VL“-Ablegers produziert und stellt sie wöchentlich online.

Möglich, dass es danach weitergeht. Einmal die Woche dürfte Elke Heidenreich Zeit haben für Irrungen und Wirrungen aus Düsseldorfs High Society. Irgendein unbekannter Verwandter kommt immer um die Ecke.

Und wer weiß: Vielleicht ist so ein Streamingversuch ja auch ein Modell für eine andere ARD-Serie, die in diesem Jahr nach 34 Jahren eingestellt wurde: die „Lindenstraße“.