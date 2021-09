Schauen Sie mal genau hin, ganz genau. Sehen Sie es auch, dass Brett Goldstein gar kein Mensch, sondern eine CGI ist, also eine Computeranimation? Wenn Sie das erkannt haben, ist ihnen auch klar, dass die Figur, die der angebliche Brett Goldstein spielt, auch nicht aus Fleisch und Blut besteht: Roy Kent, eine wichtige Type in der Serie „Ted Lasso“, der letzte heiße Scheiß bei Apple TV+. Roy Kent war mal ein großer Fußballer, dann Kommentator, jetzt ist er Mitglied im Coach-Team des Premier-League-Clubs Richmond.

Roy Kent ist sehr mürrisch, während Head-Coach Ted Lasso ein daueroptimistischer Ami ist. Eigentlich Football-Coach arbeitet er nun als Soccer-Coach in London. Die Serie „Ted Lasso“ ist aktuell nominiert für 20 „Emmys“, was der amerikanische Fernsehoscar ist. Brett Goldstein ist aber nicht nur Schauspieler, sondern neben Hauptdarsteller Jason Sudeikis auch Autor dieser Serie, die nicht durch intellektuelle Tiefe, sondern durch ausgreifende Empathie überzeugt. „Ted Lasso“ ist ein zuckersüßes Trösterchen in diesen pandemischen Zeiten, es gibt leichte Intrigen und die übliche Spannung einer Sportserie.

Aber wir schweifen ab. Seit dem Serienstart – „Ted Lasso“ läuft bei AppleTV+ in der zweiten Staffel – geht das Gerücht, dass Goldstein/Kent eine CGI-Animation ist. Die Figur ist nachgerade eckig, von Mienenspiel ist nichts zu sehen. Roy Kent hat was von einer Maschine, könnte glatt dem Fifa-Videospiel entsprungen sein.

Reddit-Nutzer von Animation überzeugt



Nicht wenige, die sich auf der bevorzugten Verschwörungs-Plattform Reddit mit dem Phänomen beschäftigen, sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Unheimlichkeit seiner „langsamen Augenbewegungen, Blinzeln und seltsamen Körperbewegungen" unweigerlich zu einer Videospielfigur gehören. Die Frage lautet also vielleicht nicht: Ist Roy Kent CGI?, sondern eher: Warum sehen CGI-Figuren so echt aus? Ist die Technik mittlerweile so ausgereizt, will Apple zeigen, was Apple drauf hat?

Reddit-Nutzer sind allerdings auch davon überzeugt, dass der berühmte Zyklop Mike Wazowski in Wirklichkeit zwei Augen hat, dass der Ozean tatsächlich bodenlos sein könnte und dass Inspektor Gadget und sein Gegenspieler Dr. Claw ein und dieselbe Person sind.

Abschließende Stellungnahme



Brett Goldstein hat zu dieser Causa mittlerweile eine „abschließende Stellungnahme zu dieser Angelegenheit“ abgegeben, in der er in sehr Roy-Kent-mäßiger Sprache erklärt: „Ich bin ein völlig realer, normaler, menschlicher Mann, der zufällig in einem VFX-Haus lebt und normale, menschliche, grundlegende Dinge wie Rendern, Buffern und Datentransfer macht.“

Und dann, typisch Roy Kent: „Ich weiß nicht, was das verdammte Problem von allen ist.“ Bei der „Emmy“-Verleihung wird es sich zeigen, Brett Goldstein ist nominiert.