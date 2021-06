Gesichter mit Stimmen in Verbindung bringen zu können und umgekehrt, ist ein Phänomen visueller Medien. Fernsehmoderatoren zum Beispiel erkennt das ganze Land auf der Straße, Radiokommentatoren fast nur die eigene Mutter. Etwa in der Mitte befindet sich ein Hybrid: der Fernsehsportkommentator. Jahrzehntelang so männlich wie unsichtbar, taucht er aus dem Dunkel der Sprecherkabine und zeigt dem Publikum neben der echten Stimme Gesicht.

Reporter wie ZDF-Mann Martin Schneider müssen nun Autogrammwünsche in der Wuppertaler Fußgängerzone erfüllen. Dennoch bleibt vielen eher ein Timbre erinnerlich, dem Schneider zum Glück aller Fans gestanzten Schriftdeutschs die Farbe des Rheinlands ausgetrieben hat. Das Pfälzer Idiom seines Experten Hanno Balitsch dagegen ist für Dialektverächter so unverdaulich wie Kevin Prince Boatengs Weddinger Bolzplatzschnauze. Stimmen, so zeigt sich, polarisieren.

Erkannt in Wuppertal

Nichts aber bringt Wutbürger bei Fußball-Übertragungen sicherer auf 180 als Stimmen von Frauen, besonders Claudia Neumann. Gemeinsam mit Ariane Hingst hat sie das ZDF-Spiel Belgien-Dänemark tadellos kommentiert.

Angesichts der Verachtung im Netz dürfte es ihr dennoch recht sein, in Wuppertal seltener erkannt zu werden als daheim in Düren. Auch Jessy Wellmer hätte bei Italiens EM-Auftakt keinen Pizza-Vergleich gebraucht, um für Hass zu sorgen – obwohl sie damit den Schweinsteiger zum Verstummen brachte.

Nie zuvor gab es bei einer EM so viele Frauen am Mikro, nie zuvor kamen Schwarze öfters zu Wort, nie waren die Themen Misogynie und Rassismus präsenter. Schade nur, dass das ZDF die herausragende Doku „Schwarze Adler“, in dem es um alles zugleich ging, kurz vor Mitternacht zeigte.

Trotzdem hat Diskriminierung nun mehr denn je auch im Fußball Stimmen und Gesichter. Auch das ein Fazit in der EM-TV-Zeit.