Wahrscheinlich darf so ein Satz gar nicht geschrieben werden: Aber für mich ist die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" schon mit dem Halbfinale am Donnerstag zu Ende gegangen. Lieselotte hat als einzige kein Foto von Heidi Klum bekommen. Die 66-jährige Kandidatin aus Berlin ist raus!

Was eine und keine Sensation ist, lässt Twitter und andere Social-Media-Plattformen rotieren. Müssen sich Familien trennen, weil sich die Mitglieder zerstreiten? Genervt, die einen, empört die Klum-Kritikerinnen und -Kritiker (falls es die überhaupt gibt).

Im Finale werden die Lieselotte-Aussagen eindeutig fehlen: "Ich hab mir da einfach selbst was ausgedacht." Groß, oder? Besser noch als der Noella-Wiedergänger: "Ich werd rasieren."

Lieselotte Reznicek war nicht die einzige "Best Ager" in dieser "GNTM"-Staffel, da ist ja noch Martina (50), die mit ihrer Tocher Lou-Anne (19) am kommenden Donnerstag um den Titel ringen wird. Mit der Premiere von Mutter-Tochter ist der Diversity-Anspruch erfüllt, so viel Sorgfalt sind Heidi Klum und Diversity schon wichtig. Auch die Model-Mutti denkt in Dynastien. Die 48-Jährige hatte ihre Tochter Leni (18) als Gastjurorin dabei.

„Der Apfel fällt nicht weit vom Baum“, schrieb Klum senior zu dem Auftritt ihrer ältesten Tochter in der ProSieben-Show bei Instagram. Leni Klum trat vor rund anderthalb Jahren in die Fußstapfen ihrer Mutter. Ihren ersten Modeljob hatte sie Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen „Vogue“ fotografiert.

Berlin rules!

Lou-Anne und Martina kämpfen in der kommender Woche noch die 20-jährige Luca aus München, die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau und die Berlinerin Noëlla (25) um den Titel „Germany's Next Topmodel“.

Waren schon mal fünf Kandidatinnen im "GNTM"-Finale? Ich halte jetzt mit Noella Mbomba, die kommt aus Berlin und verkörpert fast so genauso gut die Attitudes der Hauptstadt wie Lieselotte. Für die nächste Staffel steht damit fest: Wie aufregend ist Berlin, wie langweilig sind München und der Rest von Deutschland.