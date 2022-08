Gerade ist Frank Plasberg mit „hart aber fair“ aus der Sommerpause zurück, da kommt am Mittwoch die überraschende Meldung: Nach fast 22 Jahren gibt der erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Journalist und Moderator Frank Plasberg, 65, die Moderation des ARD-Polittalks ab. Neuer Moderator von „hart aber fair“ soll Louis Klamroth, 32, werden, das teilte der WDR mit.

Frank Plasberg verabschiedet sich Ende November 2022 nach dann insgesamt knapp 750 Sendungen von den „hart aber fair“-Zuschauer:innen. Louis Klamroth wird „hart aber fair“ erstmals im Januar 2023 präsentieren.

„Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", wird Plasberg in der WDR-Mitteilung zitiert.

„Welch ein Glück für mich, über 20 Jahre lang ,hart aber fair‘ moderieren zu dürfen. Dafür gilt mein großer Dank der ARD und meinem Heimatsender WDR, einem tollen Team und natürlich den vielen Gästen, ohne deren Bereitschaft, in der Sache hart aber fair zu streiten, die Sendung nicht möglich wäre.“

Nachfolger Louis Klamroth ist vielleicht nicht jedem Fernsehzuschauer ein Begriff. Der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer moderierte die Polit-Talkshow „Klamroths Konter“ bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann.

Das erste Interview mit Annalena Baerbock, nachdem sie von den Grünen benannt wurde

Viel Aufmerksamkeit erhielt er auch mit der „ProSieben-Bundestagswahl-Show“, für die er 2021 vor der Kamera stand. Gemeinsam mit dem Team seiner 2019 gegründeten Produktionsfirma K2H produzierte und moderierte er schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidat:innen, unter anderem das erste Interview mit Annalena Baerbock, nachdem sie von Bündnis 90 / Die Grünen benannt wurde.

,hart aber fair‘ ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen, und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen", sagt Klamroth. „Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist.“

Wer den schlagfertigen Klamroth in seinen Formaten gesehen oder ihm schon mal persönlich begegnet ist, kann sich gut vorstellen, dass Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, mit seiner Einschätzung nicht ganz daneben liegt.

„Mit Louis Klamroth geht ,hart aber fair‘ in eine neue Zeit. Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen. ,hart aber fair‘ wird sich ändern und doch dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss.“

Mit Plasberg tritt ein Moderator ab, der mit seinem konfrontativen „hart aber fair“ dem oft gleichförmigen Talkgeschehen im deutschen Fernsehen eine unverwechselbare Note gegeben hat (der Lohn: Grimme Preis, Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis), wenngleich ihm in den vergangenen Jahren eine gewisse Über-Routine nicht ganz abzusprechen war. Vielleicht ist das nun wirklich der richtige Zeitpunkt zu gehen.