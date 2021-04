Das hätten Günther Jauch und RTL eigentlich bereits wissen können, als sich der TV-Moderator trotz Corona-Erkrankung zu der TV-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Denn die Begründung, warum Jauch sich nicht nur bei der Auftaktfolge der Show, die er zusammen mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk bestreitet, galt schon in der vergangenen Woche.

Fest steht: Wie RTL an diesem Donnerstag mitteilte, muss sich Günther Jauch "zum zweiten Mal in Folge bei der Live-Show ,Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show' am Samstagabend passen". Als Begründung gibt RTL die häusliche Quarantäne an, in der sich der beliebte Fernsehmoderator seit seinem positiven Corona-Test befindet.

"Ich bin einer von über drei Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine Covid-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus". zitiert RTL den 64-Jährigen in einer Pressemitteilung.

Wie es um den Gesundheitszustand von Jauch bestellt ist, darüber schweigen sich der Potsdamer und RTL hingegen aus. Vielmehr wird auf die Entlassungsregeln des Robert-Koch-Instituts nach einer Corona-Infektion verwiesen.

Die 14-Tage-Regel für die Quarantäne galt bereits in der Vorwoche

Dies Regeln besagen, dass Isolierung in der Regel frühestens 14 Tage nach Krankheitsbeginn aufgehoben wird, wenn seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitsanzeichen mehr vorliegen beziehungsweise sich die COVID-19-Symptome nachhaltig gebessert haben. Vor der Entlassung aus der Isolierung erfolgt zudem ein Antigen-Schnelltest bzw. nach schwerem Krankheitsverlauf bevorzugt ein PCR-Test.

In der Vorwoche wurde Günther Jauch in der RTL-Show von acht prominenten Frauen Frauen vertreten. An seiner Stelle schickte RTL Sonja Zietlow, Motsi Mabuse, Laura Wontorra, Lola Weippert, Frauke Ludowig, Evelyn Burdecki, Victoria Swarovski und Amira Pocher mit Günther-Jauch-Fotomasken in die Sendung. Wer Günther Jauch diesmal vertreten wird, wird - wie in der Vorwoche - erst in der Live-Show am Samstag verraten.

In der vergangenen Woche hatte Jauch, der als einer von mehreren Prominenten an der "Ärmel hoch"-Kampagne der Bundesregierung teilnimmt, seinen TV-Auftritt via Video-Zuschaltung für einen eindringlichen Appell für die Corona-Schutzimpfungen genutzt. Zudem hatte er die Hoffnung geäußert, bereits in dieser Woche wieder dabei sein zu können. Allerdings galten die Regeln des RKI über die Beendigung der häuslichen Quarantäne bereits zu diesem Zeitpunkt. Offensichtlich geht es Günther Jauch glücklicherweise immerhin so gut, dass er der RTL-Mitteilung zufolge auch an diesem Samstag in die Sendung zugeschaltet werden kann.