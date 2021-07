Im ersten Wahlgang entfielen 24 Stimmen auf Tina Hassel, Leiterin ARD-Hauptstadtstudio, 34 auf den Favoriten Norbert Himmler, ZDF-Programmdirektor, bei zwei Enthaltungen. Ein zweiter Wahlgang wurde für 12 Uhr angesetzt.

Dort gab es keine Enthaltungen mehr. Auf Hassel entfielen 28, auf Himmler 32 Stimmen. Die Sitzung ist nun bis ca. 12 Uhr 35 unterbrochen, es ist noch unklar, wie es weiter geht.

Die roten und schwarzen Freundeskreise beraten sich.

Erforderlich ist eine Dreifünftel-Mehrheit im 60-köpfigen Fernsehrat des Mainzer Senders.

Himmler benötigt für einen Sieg also 36 Stimmen, um Nachfolger von ZDF-Intendant Thomas Bellut zu werden. Er hatte zuvor in einer Rede im Fernsehrat angekündigt, die Geschäftsführung weiblich besetzen zu wollen und plädiert, Vielfalt im ZDF deutlich sichtbarer zu machen. Hassel kündigte unter anderem an, den Sender im Falle eines Wahl-Siegs bis 2025 "weitgehend klimaneutral" zu machen und hob die Dringlichkeit von "Dialog-Plattformen" um die Ausspielwege des ZDF herum vor.

