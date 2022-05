Erst wurde nachgedacht, dann im Grundsatz entschieden und nun der Termin verkündet: Die nächste Ausgabe des Samstagabendklassikers „Wetten, dass ..?“ findet am 19. November 2022 statt. Das bestätigte das ZDF gegenüber dem Mediendienst DWDL.de. Mittags zog das ZDF mit einem Tweet nach, in dem es hieß: „Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können?“

Gestartet wird wie üblich um 20 Uhr 15, dann werden auch wieder ORF und SRF dabei sein, wenn die skurrilsten Wetten zum Realitätscheck antreten. Bereits zuvor hatte das ZDF bekannt gegeben, dass diese und eine weitere Ausgabe von „Wetten, dass ..?“ im kommenden Jahr von Thomas Gottschalk moderiert wird.

Weitere Details „zu gegebener Zeit“

Weitere Details will der Mainzer Sender „zu gegebener Zeit“ kommunizieren. Noch nicht bekannt ist unter anderem, an welchem Ort die Ausgabe im November stattfinden wird.

In der Sendung im November 2021 hatte Michelle Hunziker als Co-Moderatorin an der Seite von Thomas Gottschalk auf dem XXL-Sofa in der Nürnberger Messehalle gesessen. Noch wurde nicht bekannt gegeben, ob sie auch in diesem und nächsten Jahr wieder mit an Bord ist.

Die Zuschauer muss das indes nicht darin hindern, sich bereits jetzt auf die nächste Sendung vorzubereiten – beziehungsweise dem ZDF bei den Vorbereitungen zu helfen. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann hatte bereits im Januar das Publikum dazu aufgerufen, seine Wett-Ideen einzureichen.

Die Entscheidung für zwei weitere „Wetten, dass ..?“-Sendungen fiel dem ZDF nach der nachgeholten Jubiläumsshow im November – an der auch Frank Elstner als Erfinder des Formats teilgenommen hatte - nicht schwer. Mit 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hatte die Sendung eine Quote eingefahren, die an die besten Jahre der 1981 gestarteten Show erinnerte.