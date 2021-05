Das durchaus mit Spannung erwartete Special „Friends: The Reunion“ wird in Deutschland beim Pay-TV Sky gezeigt. Auf Sky Ticket und Sky Q wird am kommenden Donnerstag in der Originalfassung verfügbar sein, bei Sky One folgt die Ausstrahlung am 29. Mai um 20 Uhr 15.

Die „Friends“-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer kehren dabei an den Originalschauplatz der Serie zurück. „Friends“ war 1994 gestartet und wurde bis 2004 in zehn Staffeln mit 236 Episoden ausgestrahlt, die Protagonistinnen und Protagonisten wurden darüber zu Stars.

„Friends“ ging über eine reine Schenkelklopfer-Sitcom hinaus und hatte, vor allem mit Blick auf die Beziehungen der Figuren untereinander, den Charakter einer Seifenoper. Auch blieben die Freundinnen und Freunde nicht stehen, sie entwickelten sich im Laufe der Jahre weiter. Wichtig waren dabei die Liebesbeziehungen von Ross und Rachel sowie von Chandler und Monica. Wer mit wem und warum nicht, darüber wird „Friends: The Reunion“ seine Fans aufklären.