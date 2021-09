TV-Shows, die wegen Corona ohne Publikum vor Ort stattfinden, diese Beschränkungen gehen im Herbst offenbar ihrem Ende entgegen. Selbst die einmalige Neuauflage von „Wetten, dass ..?“- der über viele Jahre erfolgreichsten Samstagabendshows des deutschen Fernsehens – soll wieder vor großem Publikum stattfinden.

Wenn Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker am 6. November um 20 Uhr 15 in „Wetten, dass ..?“ skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars präsentieren wollen, werden das neben den Zuschauern an den TV-Schirmen auch die Gäste in der Messe Nürnberg live erleben. Denn die einmalige Neuauflage der Show, die vor 40 Jahren erstmals im ZDF gesendet wurde, ist mit Saalpublikum geplant, wie der Sender dem Tagesspiegel auf Anfrage mitteilte. Die Sendung sollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber verschoben.

Die Neuauflage von „Wetten, dass ..?“ ist dabei allerdings nicht die erste TV-Show vor großem Publikum. Wie „Bild“ am Mittwoch berichtete, wir am 23. Oktober der „Schlager Boom“ mit Florian Silbereisen in der Dortmunder Westfalenhalle unter 2G-Bedingungen – also ohne Maske und Mindestabstand - mit großem Saalpublikum stattfinden. Dem hätten die ARD-Chefs nun ihren Segen gegeben, heißt es bei „Bild“.

Genaue Regeln stehen noch nicht fest

Unter welchen Corona-Bedingungen „Wetten, dass ..?“ genau stattfinden wird, steht noch nicht fest: „Da es ab Oktober wieder neue Corona-Regeln in Bayern geben könnte, lässt sich momentan noch nicht sagen, unter welchen Bedingungen wie viel Publikum möglich sein wird“, heißt es dazu vom ZDF in Mainz. Auch habe der Ticketverkauf noch nicht begonnen.

Thomas Gottschalk äußert sich jedenfalls enthusiastisch: „Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit "Wetten, dass..?" in Nürnberg! Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern!“, freut sich der Entertainer, der die ZDF-Samstagabendshow von 1994 bis 2011 moderiert hatte. Dabei soll die Show am 6. November keineswegs in Nostalgie versinken. „Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“, verspricht ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.