Olympische Spiele, Leichtathletik-WM, Sport-Studio - wer sich das ZDF und seine großen Sport-Events der vergangenen Jahrzehnte in Erinnerung ruft, kommt an der Stimme und dem Gesicht nicht vorbei. Wenn Wolf-Dieter Poschmann das Studio betrat oder im Stadion vorm Mikro saß, kam der Zirkus um Punkte, Rekorde und Siege/Niederlagen nicht zur Ruhe, aber doch zu sich.

Hochjubeln war seine Sache nicht. Ob Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal oder Mario Basler - Poschmann war ein moderater Interviewer im besseren Sinne, der seinen Gegenüber nie der Lächerlichkeit oder dem schnellen Applaus des Studiopublikums preis gab, wie es heutzutage in der aufgeregten Sportunterhaltung öfters der Fall ist.

Kontrovers ja, provokativ nie. Ein Zuschauerliebling. Mehrfach wurde der frühere Leichtathlet zum TV-Journalisten des Jahres gewählt. In den vergangenen Jahren, nach seinem letzten TV-Einsatz bei Olympia 2016, war es ruhig um ihn geworden. Dennoch kam die Meldung am Montag nachmittag überraschend: Wolf-Dieter Poschmann, langjähriger Leiter und späterer Chefreporter der ZDF-Hauptredaktion Sport, ist am vergangenen Freitag im Alter von 70 Jahren in Mainz nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben, teilte der Mainzer Sender mit.

"Wolf-Dieter Poschmann hat den ZDF-Zuschauern viele große Sportmomente anschaulich, kompetent und mit viel Leidenschaft für die Leistung der Athleten vermittelt", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Über 30 Jahre war er eines der prägenden Gesichter und eine der einprägsamen Stimmen vieler Sportsendungen im Zweiten."

Der vielfach ausgezeichnete Sportjournalist und Fachreporter Leichtathletik arbeitete ab 1986 für das ZDF, zunächst als Hospitant, dann als freier Mitarbeiter der Hauptredaktion Sport. 1993 wurde er fest angestellter Redakteur in der Hauptredaktion Sport, zwei Jahre später rückte er zu deren Leiter auf.

Nach zehn Jahren als Sportchef wechselte er 2005 auf die Position des Chefreporters in der Hauptredaktion Sport. Nach den Olympischen Sommerspielen 2016 ging der am 22. Mai 1951 in Köln geborene ehemalige Mittelstreckenläufer in den Ruhestand.

Von 1994 bis 2011 moderierte Wolf-Dieter Poschmann das "aktuelle sportstudio" im ZDF. Als Moderator und Kommentator war er zudem regelmäßig bei Sport-Großveranstaltungen im Einsatz: bei Olympischen Spielen, Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften.

Der Abschied in den Ruhestand fiel ihm leicht. „Die Berichterstattung im Allgemeinen ist braver, geschmeidiger und weniger kontrovers geworden", sagte Poschmann damals. „Es fällt mir nicht schwer loszulassen.“

Unvergessen wird neben den zahlreichen Live-Event-Jobs ein Einsatz an anderer Stelle sein: Poschmann unten ohne. Der Journalist hatte 2015 ein "ZDF-Spezial" zum Rücktritt von DFB-Chef Wolfgang Niersbach moderiert - mit der gebotenen Seriosität in Wortwahl und Auftreten, also auch in Anzug und Krawatte, allerdings unten ohne Strümpfe oder Schuhe.

Der rechte Fuß lugte leicht am Stehpult vorbei, was einigen Zuschauern nicht unentdeckt blieb und wenig später auf Twitter die Runde machte.

