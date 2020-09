Bettina Schmieding ist Redakteurin der Medienredaktion @mediasres im Deutschlandfunk, die unter anderem den neuen Podcast "Nach Redaktionsschluss" herausgibt. Frau Schmieding, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien geärgert?



Über manche Kolleginnen und Kollegen, die den Agitatoren der Wochenenddemos in Berlin auf den Leim gegangen sind und das Framing vom „Sturm auf den Reichstag“ in Bild, Text und Ton übernommen haben. Noch schlimmer fände ich es allerdings, wenn diese Journalisten in Wirklichkeit niemandem auf den Leim gegangen wären, sondern sich einfach die Faszination des Grauens zunutze gemacht hätten. Zugegeben: „Sturm auf den Reichstag“ ist eine spitzenmäßige Schlagzeile, wirkt direkt durch bis zur Amygdala und garantiert Klicks und Interesse. Aber wollen wir Medien das wirklich? Ausgerechnet bei diesem Thema Ängste schüren?

Worüber haben Sie sich gefreut?

Gefreut habe ich mich über das Montags-Titelblatt der „taz“ – die für mich überhaupt die Königin der Seite Eins ist. Keine wehenden Reichsflaggen, keine Bilder von Menschen auf den Reichstagsstufen, die die Demokratie ausnutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Sondern schlicht und einfach ein feines Foto unseres Parlaments und die Überschrift „Das ist unser Haus“.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Hier pfusche ich ein bisschen und empfehle – passend zum Thema – ein Gespräch. Mir hat ein Interview mit dem Protestforscher Peter Ullrich aus der „Berliner Zeitung“ gefallen. Und grade merke ich, dass ich in einer Berliner Zeitung lauter Berliner Zeitungen lobe – Ehre, wem Ehre gebührt!