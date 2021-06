Thomas Vašek ist Chefredakteur der Philosophie-Zeitschrift „Hohe Luft“. Die aktuelle Ausgabe hat das Schwerpunktthema „Medien und Demokratie“.

Herr Vašek, worüber haben Sie sich in den Medien am meisten geärgert?

Mich ärgert der Mangel an Selbstreflexion, zuletzt in der Debatte zur Coronapolitik. Die Medien sollten ihre eigene Rolle in der Pandemie kritisch hinterfragen, auch im Hinblick auf zukünftige globale Krisen: Was haben wir selbst womöglich falsch gesehen, was haben wir vernachlässigt, was hat uns schlicht überfordert? Das Problem der medialen Berichterstattung heute sind weniger Fake News und Verschwörungstheorien, auch nicht spektakuläre Betrugsfälle wie der Fall „Relotius“. Notwendig wäre vielmehr der grundsätzliche Diskurs über die Möglichkeiten und Grenzen der Medien in einer Welt, in der es keine einfachen Antworten mehr gibt.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Talkshows sind oft besser als ihr Ruf, das zeigt immer wieder „Lanz“. Der Moderator versucht zu verstehen, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, verschiedene Perspektiven zuzulassen. Kurz, er beweist journalistische Neugier im besten Sinne. Und das in fast jeder Sendung. Wenn es einen Medien-Preis in der Coronakrise gäbe, würde ich ihn dafür nominieren. Zusammen mit seinem Dauergast Karl Lauterbach, der stets aufs Neue beweist, dass die Stimme der Vernunft auch Unterhaltungswert haben kann.

Ihre Lieblings-App?

Der E-Book-Reader Yomu besticht vor allem durch seine Schlichtheit. Er kann praktisch alle Formate lesen – und dafür sonst fast nichts. Was will man mehr?