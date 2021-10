Herr Reiners, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Über den Verleger Dirk Ippen, der die Veröffentlichung über (mittlerweile Ex-) „Bild“-Chef Reichelt stoppen ließ. Unfassbar: Es gibt eine Mega-Story über Machtmissbraucht des Chefs einer sehr einflussreichen Zeitung und der Verleger verhindert eine Veröffentlichung aus Angst? Wenn man Journalist ist und es einem um irgendwas geht mit einer Zeitung, außer dpa-Meldungen von gestern zusammenfassen und Fülltext zwischen zwei Autowerbungen zu schreiben, dann muss man das doch veröffentlichen. Und wie off zu denken, man könne 2021 einen Artikel verhindern. Als könnte nicht jede*r immer und überall veröffentlichen, notfalls in sozialen Medien. In dem Zusammenhang frage ich mich, warum sich der Chef des Ippen-Verlags für unverzichtbar hält. Bitte, setzen sie sich in den Schaukelstuhl auf die Veranda und erzählen ihren Enkeln, dass früher alles besser war oder regen sich übers Gendern auf.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Ich freue mich darüber, wie bigott Ober-Springer Mathias Döpfner mit den Enthüllungen auch gegen seine Person umgeht. Weil eine SMS von ihm veröffentlich wurde, sagt er, er wehre sich, dass aus einer SMS zitiert wird, weil die ja privat sei. Der Arme! Da produziert ein Konzern einen guten Teil seines Umsatzes mit Menschenhass und der gezielten Verletzung von Persönlichkeitsrechten, aber wenn über Döpfner selbst berichtet wird, möchte man dann doch mit ganz feinen Handschuhen angefasst werden.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Aus dem Bereich Podcast: „Sein und Streit“ – Philosophie verständlich, spannend, aktuell. Und zum Streamen die neue Staffel „Jerks“. Maßstab für fiktionale Comedy in Deutschland.





Till Reiners ist ein deutscher Comedian. Derzeit tourt er mit seinem Live-Programm „Flamingos am Kotti“.