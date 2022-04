Frau Will, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Über die ständigen Fragen danach, ob Politiker angezählt seien. Sicher kann man Kritik an der Verteidigungsministerin üben! Doch etwa beim Thema Waffenlieferungen entscheidet sie nicht alleine. Und ihre Vorgänger*innen haben ihr keine leichte Aufgabe hinterlassen. Außerdem: Scheint es wirklich realistisch, dass die Spitze des Verteidigungsressorts gerade jetzt neu besetzt wird? Und mit wem? Dasselbe könnte man über den Gesundheitsminister fragen. Die mediale Diskussion erscheint mir – derzeit – zu aufgeblasen und hat zu wenig Mehrwert.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Die Bewertung des Impfpflicht-Scheiterns. Statt Scholz, Lauterbach oder die ganze Ampel-Regierung als alleinige Verlierer darzustellen, haben viele Medien, wie ich finde, treffend herausgearbeitet, dass auch die Opposition sich durch parteipolitisches Taktieren nicht mit Ruhm bekleckert hat. Dadurch haben viele Kolleg*innen klargemacht: Die wahren Verlierer werden wohl diejenigen sein, die im Herbst vielleicht wieder größere Gefahr oder Einschränkungen ertragen müssen.

Was können Sie aus dem Internet empfehlen?

Vor Kurzem bin ich auf den Instagram-Kanal von Nina Kämpf gestoßen. Ich schaue mir nicht nur gerne ihre Posts an, sondern lese umso lieber die Texte darunter. Familie, Freundschaft und Selbstliebe sind einige der Themen, die sie mit Worten beschreibt, die ans Herz gehen. Nun erkunde ich ihr Online-Magazin „aempf“ – im Internet unter aempf.de – und bin mir fast sicher, dass ich es genauso inspirierend finden werde.

Mehr zum Thema Verteidigungsministerin in der Kritik Söder fordert offenbar die Entlassung Lambrechts

Daniela Will verstärkt als Moderatorin von Montag an das Team der RTL-Frühmagazine.