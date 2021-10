Frau Schwenk, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche denn am meisten geärgert?

Darüber, dass der Wahlkampf in vielen Medien, ob Talkshows, Interviews oder Social Media, einfach weitergeht. Wenig Manieren, wenig Abrüstung. Erwachsene Menschen können nicht Entschuldigung sagen oder mal gratulieren. Verlierer meinen, sie seinen Sieger. Bild TV klaut, mangels Content, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist traurig und ärgerlich, dass einige Leute aus der Vergangenheit nichts gelernt haben und – auch mit medialer Unterstützung – weiter rechtsextreme Thesen und Verschwörungsmythen teilen.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

In den Medien habe ich kaum Freude gefunden. Die Wahl ist vorbei. Und trotzdem geht es weiter nur um Personen oder Selfies. Inhalte und Visionen? Bitte nur in Hinterzimmern. Klimawandel? Benzinpreise? AfD im Bundestag? Das Patriarchat? Taliban, die Frauen jegliche Rechte entziehen? Alles noch da. Wird ab und zu thematisch in Talk-Shows zerredet und ignoriert – dann ab ins Archiv. Nicht mal das „Wunderhaus“ auf La Palma haben sie mir gelassen. Die Lava verschluckt dort alles.

Ihr Lieblingspodcast?

Vieles auf Indiefilmtalk. Susanne Braun und Yugen Yah reden regelmäßig mit Leuten aus der Filmbranche. Sie sprechen aber nicht nur über positive Seiten des Filmemachens, sondern auch darüber, dass Filmemachen nicht nur Zuckerschlecken ist. Wenn man aus der Branche kommt, fühlt man sich verstanden und bekommt das Gefühl, dass man nicht allein ist. Außerdem gibt es manchmal auch lustige Anekdoten aus dem Leben von Kollegen*innen.

Süheyla Schwenk ist Regisseurin von „Echt“, der ersten Webserie des ZDF/KiKA für Kinder