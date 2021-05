Florian Weiss moderiert im Wechsel mit Nadine Krüger die ZDF-Sendung „Volle Kanne“.

Herr Weiss, worüber haben Sie sich denn in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Über das allgegenwärtige Dauerfeuer von populistischen und verschwörungstheoretischen Statements anonymer Hetzer in den sozialen Netzwerken. Das eigentliche Thema rückt dabei doch oft schnell in den Hintergrund. Stattdessen kommentieren sich Menschen in Rage, die von einem Deep State und der neuen Weltordnung überzeugt sind. Diese Meinungsblasen entwickeln inzwischen eine solch rasante Eigendynamik, dass ich jeden verstehen kann, der diesen Plattformen den Rücken kehrt, um sich dadurch nicht den Feierabend vermiesen zu lassen. Wobei es nach wie vor Inseln der Fairness gibt. Die „Volle-Kanne“-Community beispielsweise diskutiert immer mit Anstand.

Worüber haben Sie sich in dieser Woche freuen können?

Joe Bidens „100-Tage-im-Amt“- Rede vor dem Kongress. Eine wohltuende Portion amerikanischer Optimismus. Auch wenn drüben nicht alles ganz so rund läuft, wie der neue US-Präsident es dargestellt hat und der ein oder andere Erfolg bereits von seinem Vorgänger angeschoben wurde, tut es gut, jemandem zuzuhören, der in schwierigen Zeiten an eine bessere Zukunft glaubt.

Welche Webseite empfehlen Sie?

Ich lese gerade lieber, als im Internet zu surfen. Seit Langem mal wieder übrigens ein echtes Buch, das mir während meiner Vorbereitung für das Richard-David Precht-Interview bei „Volle Kanne“ in dieser Woche in die Hände gefallen ist. Es heißt „Tiere denken“ und ist in Zeiten eines weltweiten Artensterbens ein dringend notwendiger Appell an unser Mitgefühl und gegen den Speziesismus.