Frau Diekmann, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Darüber, dass Titelgeschichten wie die große und wichtige Recherche des „Spiegel“ zu Hass und Gewalt gegen Frauen im Netz und die berührende Cover-Story in der „11 Freunde“ überhaupt noch nötig sind: In der Fußballzeitschrift erklären sich mehr als 800 Fußballer:innen in Deutschland solidarisch mit schwulen und lesbischen Fußballer:innen. Frauenhass und Homophobie sind 2021 immer noch dermaßen verbreitet – wie bitter!

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Wenn man das in diesem Zusammenhang schreiben kann: über den Fokus der Berichterstattung ein Jahr nach dem Amoklauf von Hanau. Das Attentat hat das Leben der Angehörigen der Opfer natürlich komplett zerlegt. Sie standen diese Woche im Mittelpunkt vieler Artikel, Beiträge und Kommentare.

Mehr zum Thema Hetzkampagne von AfD-Politikern 772 Forschende fordern Konsequenzen

Welche Homepage, welchen Podcast können Sie empfehlen?

„Wie war der Tag, Liebling?“ Anke Engelke telefoniert mit SWR3-Radiomoderator Christian Thees, und beide tragen je ein witziges, wichtiges oder skurriles Thema bei. Der Clou: Sie sind seit Jahren bestens befreundet. Dadurch ist der Podcast nicht nur unterhaltsam, sondern auch warmherzig.