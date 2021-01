Herr Zobel, worüber haben Sie sich in den Medien am meisten geärgert?



Über Autoren in Printmedien, die in der aktuell schwierigen und emotional aufgeladenen Zeit vor allem durch übertriebene Formulierungen und Schlagworte die nötige Sorgfalt vermissen lassen. Von einer „offenen Feldschlacht“ zwischen SPD und CDU zu schreiben, weil Olaf Scholz einen Fragenkatalog an Jens Spahn verschickt hat, ist aus meiner Sicht übertrieben und irreführend. Wenn die Überschrift eines anderen Artikels lautet „Vor DIESER Kurve hat Merkel Riesen-Angst“ und in diesem Artikel die Bundeskanzlerin dann mit den Worten „Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz“ und „eine sehr beunruhigende Entwicklung“ zitiert wird, frage ich mich, welche Berechtigung diese Headline hat und was sie bezweckt.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Dass die Sperrung des Twitter-Accounts von Donald Trump eine weiterführende Diskussion ausgelöst hat, wie man in Zukunft mit der Verbreitung problematischer/strafbarer Inhalte im Netz umgehen sollte. In Politik, Gesellschaft und Medien drängt sich eine Diskussion auf, wie soziale Netzwerke reguliert werden können. Eine Lösung (rote Linie?) zu finden, wird schwer, aber hoffentlich nimmt die Debatte jetzt richtig Fahrt auf.

Welchen Podcast empfehlen Sie?

„Deutschlandfunk der Tag“! Journalisten, die durch hintergründige Gespräche/Recherchen aktuelle Themen bearbeiten und verschiedene Blickwinkel aufzeigen. Beispiel in dieser Woche: Eine Gymnasial-Lehrerin beschrieb eindrücklich, welche Schwierigkeiten „Homeschooling“ für Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sich bringt.

Max Zobel ist Reporter und Moderator des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er präsentiert unter anderem den Sport in der „Abendschau“.