Herr Schmiese, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Gewundert habe ich mich, wie schadenfroh einige Printkollegen über die Folgen des Sachsen-Anhalt-Debakels schrieben. Dabei ist es doch so: Aus reinem Rechtspopulismus hat die CDU dort die Beitragsanpassung für ARD, ZDF und Deutschlandradio blockiert. Wer das feiert wie eine Heldentat für die Nation, teilt doch die dreiste Begründung der Politiker: Das Programm passe nicht! Geht’s noch? Journalisten bejubeln, dass Politiker gegen Inhalte Druck machen? Wir Öffentlich-Rechtlichen werden doch gerade deshalb nicht durch Steuern, sondern durch Beiträge finanziert, damit die Politik uns eben nicht nach Belieben drohen und drosseln darf. Kritik an Inhalten darf und muss sein, keine Frage, machen wir selbst jeden Tag. Aber wie viel Geld nötig ist, hat eine unabhängige Kommission über Jahre ermittelt, das ist nicht der Job von Parteien.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Über die „Süddeutsche Zeitung“, denn da kommentierte der unbestechliche Detlef Esslinger im Sinne der Medienfreiheit die CDU in Sachsen-Anhalt: „Regierende Politiker wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dafür bestrafen, dass ihnen dessen Berichterstattung nicht passt. Im Erfolgsfall würde ihr Vorgehen die Entstehung genau jenes ,Staatsfunks‘ begünstigen, den es bisher nur in der Diffamierungswelt der AfD gibt.“ Trifft’s!

Was empfehlen Sie aus den Weiten des World Wide Web?

www.Bundesverfassungsgericht.de. Das gehört zu unserer Demokratie ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Warum der stabil gehalten werden muss, kann man dort in zahlreichen Urteilen nachlesen.