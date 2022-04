Herr Simonischek, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche am meisten geärgert?

Ich ärgere mich täglich maßlos über die russische Berichterstattung über ihren Angriffskrieg auf die Ukraine, deren Zensurgesetze und Einschränkungen der Pressefreiheit.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

Gab es auch etwas in den Medien in dieser Woche, worüber Sie sich freuen konnten?

Über die ausführliche Berichterstattung zum Tennis-Comeback von Stanislav Wawrinka und Dominic Thiem beim ATP Challenger Turnier auf Marbella habe ich mich gefreut. Beide waren längere Zeit verletzt und haben eine lange Leidenszeit hinter sich.

Ihr Lieblings-Podcast?

Ich höre gerne den Podcast „Lage der Nation“. Auf ihm werden die weltpolitischen Geschehnisse der vergangenen Woche in circa 90 Minuten aufgearbeitet und kommentiert. Ansonsten versuche ich meine Zeit im Netz eher zu reduzieren und bin dafür vor zwei Jahren in einen Handytarif ohne Internet gewechselt.

Mehr zum Thema Russische Angriffe in der Südukraine Alle Hoffnungen in Mariupol ruhen auf dem Roten Kreuz

Max Simonischek, Schauspieler, am Montag um 20 Uhr 15 im ZDF-Drama „Trügerische Sicherheit“.