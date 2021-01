Henriette Lippold, Produzentin Ufa Fiction. „Charité", die dritte Staffel läuft ab Dienstag in der ARD-Mediathek, ab 12.01. im Ersten, in Doppelfolgen.

Frau Lippold, worüber haben Sie sich denn in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Mein Medienkonsum zwischen den Jahren ist eher begrenzt. Umso mehr hat mich eine Nachricht der Naturschutzorganisation WWF schockiert. Laut deren Jahresbilanz stehen knapp 30 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten auf der sogenannten Roten Liste und sind akut vom Aussterben bedroht. Wir kämpfen derzeit alle mit der Coronakrise und deren Bewältigung – dabei kommt mir die Ursachenforschung zu knapp. Es gab wohl selten einen stärker winkenden Holzpfahl, wenn es um die Konsequenzen unseres täglichen Handelns geht. „Alles hängt mit allem zusammen“ – es wird höchste Zeit, mal wieder auf den alten Humboldt zu hören.

Gab es auch etwas in den Medien, worüber Sie sich freuen konnten?

Ich habe mich extrem darüber gefreut, meinen lieben Kollegen und Freund Jannik Schümann so glücklich zu sehen. Er hat erstmals ein Bild mit seinem Freund gepostet, und ich muss sagen, das hat mich echt berührt. Am Ende zählt dann eben doch nur die Liebe.

Ihre Lieblingswebsite?

Ich freu mich immer über neue Posts von Celeste Barber - da fühl ich mich leider oft erkannt :-)