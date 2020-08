Tim Niedernolte moderiert seit Februar im Wechsel mit Lissy Ishag das ZDF-Magazin „hallo deutschland“. Zuvor hatte er viele Jahre „logo!“ und die „drehscheibe“ präsentiert. Herr Niedernolte, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Aus dem Urlaub zurück, das Corona-Test-Ergebnis nicht – aber sicherheitshalber trotzdem schon mal einen 100-Mann-Geburtstag besucht (Beispiel Bayern) oder am ersten Schultag nach den Ferien teilgenommen (Beispiel Hessen). Blöd nur, wenn dann das kurz darauf folgende Ergebnis positiv ist. Und diese subjektive Ungeduld, ein ganzes Kollektiv zur 14-tägigen Geduldsprobe alias Quarantäne zwingt – potentielle Ansteckungsgefahr mit eingeschlossen. Immer wieder in den Medien davon zu lesen, hören und sehen, dass einige die nun mal notwendigen Corona-Maßnahmen durch fehlenden Respekt und mangelnde Solidarität ersetzen, nervt mich mit jedem weiteren Beispiel dieser Art umso mehr.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Nach ein paar Wochen Moderationspause mit eingeschränktem Medienkonsum war ich diese Woche zum ersten Mal wieder im „hallo deutschland“-Studio und der ZDF-Redaktion. Morgens Radio, Social Media News und Zeitung, tagsüber Nachrichtenticker und Online-Seiten, daneben diverse TV-Kanäle … Mit etwas Rezeptions-Abstand fiel mir ganz neu auf, was für ein ausgewogenes und vielfältiges Mediensystem wir in Deutschland haben. Allen Kritikpunkten zum Trotz ist es ein Privileg, in einem Land zu leben, dessen Medien so unabhängig, vielseitig und frei funktionieren. Gerade mit etwas Abstand habe ich das ganz neu wertgeschätzt.

Welche Webseite empfehlen Sie?

www.so-geht-medien.de: Ein modernes Video-Lexikon, das in kurzen Filmchen erklärt, wie Medien funktionieren, was in Redaktionen passiert, was ein Deepfake ist oder worin Pressefreiheit besteht.