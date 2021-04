Elena Bruhn moderiert seit Ende März das wöchentliche Magazin „ntv Wissen“.

Frau Bruhn, wann haben Sie sich in den Medien am meisten geärgert?

Als ich am Mittwoch in der „Tagesschau“ erfahren habe, dass wir in der EU den zweiten Platz als Regenwaldzerstörer belegen. Es kann doch nicht sein, dass jährlich Wälder in der vierfachen Größe des Bodensees für uns abgeholzt werden! Nur damit wir Möbel oder Terrassen aus Tropenholz haben, Soja unter anderem für die Fleischproduktion verwenden können und in jedem zweiten unserer Supermarktprodukte Palmöl landet.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich gefreut haben?

Über die spanische Schule am Strand. Das sind tolle Bilder aus Murcia, die die Kollegen vom „Spiegel“ gezeigt haben. Kinder sitzen breit grinsend an Tischen, strecken die Füße in den Sand und schreiben wissbegierig mit. Sie sind glücklich, weil sie endlich wieder „in“ die Schule können. Und die Lehrer sind der Meinung: So gut haben sie noch nie gelernt.

Ihre Lieblings-App?

Tatsächlich die von n-tv, da fühle ich mich bestens informiert. Sollte ich zwischen Arbeit, Haushalt und Kindern Zeit haben, dann höre ich Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ – und pruste regelmäßig laut los!