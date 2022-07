Florian Weiss moderiert das ZDF-Magazin „Volle Kanne“. Herr Weiss, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche am meisten geärgert?



Ich vermeide es inzwischen, so gut es geht, mich zu ärgern. Das schlägt nur auf den Magen und das Immunsystem. Ich wundere mich eher. Diese Woche über eine bekannte CSU-Politikerin, die sich über die Energiepolitik der Regierungsverantwortlichen echauffiert, aber natürlich mit keiner Silbe erwähnt, wer das Thema in den letzten 20 Jahren verschlafen haben könnte.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Ich bin kein Fußball-Historiker, aber ich glaube, der „Kicker“ hat zum ersten Mal, seit es das Blatt gibt, die deutschen Nationalspielerinnen auf den Titel gepackt. Und ich lese, zumindest in meiner Social-Media-Blase, keine dämlichen Kommentare mehr zu fußballspielenden Frauen. Zeiten ändern sich, und das ist gut so. Dazu noch eine passende Grätsche der „heute-show“: „Die DFB-Frauen stehen zum neunten Mal im EM-Finale. Würden sie das Gleiche verdienen wie die Männer, wäre der DFB pleite.“

Ihr Lieblings-Podcast?

Lanz und Precht. Egal auf welches Thema die zwei sich einschießen: Ich bleibe dran. Vor allem Richard hat die wunderbare Gabe, unserer Gesellschaft auf charmante Art und Weise den Spiegel vorzuhalten. In einer der letzten Folgen ging es um die Gaskrise. Precht sinngemäß: Viele Menschen halten es für vertretbar, im Winter zu frieren, aber beim Tempolimit gehen sie auf die Barrikaden. Wir Deutschen sind schon ein schräges Völkchen.