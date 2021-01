Frau Caspary, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien besonders geärgert?



Über die beknackten Fernsehshows zu Silvester. Wohlwissend um die Tatsache, dass dieses Jahr viel mehr Menschen zusehen werden, weil man ihnen das große Feiern verboten und sie zu Hause weggesperrt hat, fühlten sich die großen Programme nicht verpflichtet, etwas Wertvolles, Außergewöhnliches, irgendwie Aktuelles abzuliefern. Unehrliche Moderator*innen mit künstlich guter Laune führten durch ein Zombieprogramm mit schlecht tanzenden Promipappnasen, dazu gab es unangebrachten Einspiel-Applaus oder Fake-Feuerwerk vor Berlinkulisse. Es regierte Unbeholfenheit, null Ironie und peinliche Banalität. Eine verpasste Chance.

Worüber konnten Sie sich freuen?

Als ich in den Nachrichten die historische Sensation hörte, dass es nach 100 Jahren Verbot mit strengen Gefängnisstrafen im katholischen Argentinien plötzlich möglich ist, abzutreiben. Im Heimatland von Papst Franziskus! Der natürlich vehement dagegen war. Und dennoch sind Abtreibungen nun legalisiert. Die Argentinierinnen bekommen sie sogar umsonst, die Kosten trägt das Gesundheitssystem. Hallelujah!

Was empfehlen Sie aus dem Web?

www.nowness.com ist ein interessanter Videokanal zu Kunst- und Kulturthemen, so eine Art Andy Warhols Interview-Printmagazin in digital. Und die Website von British Pathé (www.britishpathe.com): Dort kann man sich in historische Wochenschauen seit dem Jahr 1910 vertiefen, zum Beispiel in ein „Berliner Streiflicht“ von 1946, in dem die Tiergartenbrache von kriegsgeschädig- ten, hungernden Berliner*innen zum Kartoffelacker umgewidmet wird.

Anja Caspary ist Musikchefin der RBB-Hörfunkwelle Radio Eins und Autorin des „Spiegel“-Bestsellers „In meinem Herzen steckt ein Speer“ (Ullstein).