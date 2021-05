Frau Brüning, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

In „Was nun, Frau Baerbock?“ hinterfragt ZDF-Chefredakteur Peter Frey die Pläne der Grünen zur Vermögenssteuer mit einem interessanten Zusatz: „(…) ab zwei Millionen Euro; das trifft nicht nur die Superreichen, das trifft auch Leute mit Eigenheim.“ Mit recht großem Eigenheim, möchte man reinrufen, denn Annalena Baerbock verspricht ausdrücklich höhere Freibeträge für Mittelständler. Frey insistiert auf „Verzicht“ und „Zumutungen“, die uns unter einer grünen Regierung erwarten könnten. Am Ende gilt mein Ärger natürlich gar nicht ihm, sondern denen, für die er fragt, denen, die sich jedes Limit verbitten – zulasten ihrer eigenen Kinder und Enkel, die die Kosten für die Coronakrise und den Klimawandel schön alleine schultern sollen. Ob das dieselben sind, für die meine Kinder ein Jahr der Schule ferngeblieben sind? Die jetzt Astrazeneca ablehnen, sodass die Jungen ewig auf Biontech warten müssen? Ich befürchte es.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Aber ja! Der Collage-Dokumentarfilm „Beuys“ von Andreas Veiel im WDR ist nicht nur eine tolle Hommage auf den Mann mit Hut zu seinem 100. Geburtstag, sondern hat mir auch ganz neue Einsichten zur Coronakrise vermittelt. Als ich Joseph Beuys sagen hörte „Den Staat ausschalten, das ist die Idee von Kunst!“ und „Überwindet endlich die Parteiendiktatur!“, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die Querdenker-Bewegung ist ein riesiges, subversives Kunst-Happening! Genial!!! Wie konnten wir nur so blind, so spießig sein und das nicht erkennen? Hoffentlich verstehen es auch all die, die den Künstlern auf den Leim gegangen sind!

Was empfehlen Sie aus dem Web?

Nutzen und fördern Sie Correctiv.org, eine spendenfinanzierte Rechercheplattform, und dazu die angeschlossene Online-Akademie Reporterfabrik.org von Cordt Schnibben! Der Newsletter bietet jeden Tag spannende Faktenchecks und Hintergrundrecherchen – auch, aber längst nicht nur zum Thema Corona. Die Reporterfabrik bietet über tausend, zum Teil kostenlose Tutorials und Podcasts von prominenten Medienleuten über journalistisches Handwerk und Medienwissen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Profis, sondern an alle – großartig! So kann jede und jeder zum Faktenchecker werden. Erhellend auch: „NZZ Folio“ (online): „Warum wir glauben, was wir glauben wollen“ von Reto U. Schneider.





Anne Brüning ist Moderatorin im Fernsehen des Hessischen Rundfunks, sie moderiert von Montag bis Freitag „Die Ratgeber“.