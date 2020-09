Wolfram Kons ist RTL-Moderator (u.a. „Guten Morgen Deutschland“) und Kunstexperte für „ntv Inside Art“. Am Sonntag, 18 Uhr 30, mit Dieter Nuhr und Stefan Kaluza. Herr Kons, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien denn am meisten geärgert?



Über die spürbare und so erwartbare Schadenfreude in vielen Medien-Bilanzen zu 100 Tagen Corona-Warn-App. Tenor: Kein App-laus für die App. Schon ein App-schied nach 100 Tagen ? Fakt ist: Ja, das Ding läuft noch nicht rund. Ja, es haben noch zu wenige Menschen die App auf ihren mobilen Endgeräten. Ja, die Entwicklung der App ist nicht billig. Aber was sind etwa ein Euro pro Kopf und Leben in Deutschland angesichts dieser neuen, bisher nie dagewesenen Situation und Herausforderung? Und was ist die Alternative? Es nicht zu versuchen, sich auch intelligent und digital der Seuche entgegenzustellen? Statt es mit einer App nur mit den lästigen Lappen vor Mund und Nase zu versuchen?

Was jetzt zu tun ist ? Die App muss technisch besser werden, wirklich exzellent in der Usability. Und dann muss die zurzeit dramatisch runtergefahrene Kommunikation dazu wieder massiv hochgefahren werden, um die Akzeptanz der App und damit ihre Erfolgsaussichten zu steigern. Die besten Köpfe der digitalen Welt müssen da ran. So wie die besten Köpfe der Forschung nach einem Impfstoff suchen sollten. Superstrategien statt Superspreading. Schadenfreude ist eben nicht die schönste Freude. Freude am Schaden – wer denkt so destruktiv ? Leider auch viele von uns Journalisten . Ärgerlich und dämlich.

Gab es auch Grund zur Freude?

Ja, und das ist zugleich mein Web-Tipp: die wirklich nützliche offizielle App des Auswärtigen Amtes „Sicher reisen“. Haben wir gerade noch bei einem Dreh in Irland für unsere Doku -Serie „ntv – Inside Art“ genutzt. TV-Produktionen im Ausland sind zurzeit ja eine echte Challenge, siehe auch RTL-Dschungelshow. Diese App hilft, konstruktiv, praktisch, verlässlich. Mit aktuellen Infos für sichere Auslandsreisen und Pushnachrichten, wenn sich bei den Reise- und Sicherheitshinweisen etwas verändert. Kennen leider noch zu wenige. Vor allem die medialen Motzer nicht , die sich auch an der Corona-Warn-App abgearbeitet haben.