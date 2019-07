Frau Schenker, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?





Über die Berichterstattung über die Tour de France, die mir vor allem mit Blick auf die deutschen Fahrer insgesamt zu kurz kommt. Ja, der große Radsport-Boom ist auch aufgrund der Doping-Vergangenheit dieser Sportart vorbei. Die Leistungen der Fahrer sind aber generell und auch in diesem Jahr nicht zu schmälern. Die wenigsten Sportfans wissen wohl, was für eine echt gute Tour Emanuel Buchmann gefahren ist. Das finde ich sehr schade.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?



Über den Wetterbericht! Heiße Sommertage mit möglichst vielen Sonnenstunden sind genau mein Ding. Gefreut habe ich mich allerdings auch über die Beachtung des Hitzefrei-Vorstoßes der Grünen in den Medien. Reduzierte Arbeitszeiten vor allem für Arbeitnehmer mit Freiluftberufen finde ich bei sogenannter „gesundheitsgefährdender Hitze“ sehr sinnvoll. Und zugegeben: Hitzefrei war doch schon in der Schule lässig, oder?

Welche Webseite oder welches Internet-Video empfehlen Sie?



Statt einer Website oder eines Online-Videos empfehle ich die Bildschirmzeit-Funktion von Apple, die einem aufzeigt, wie viel Zeit man an seinem Smartphone oder Tablet verbringt (wird aktiviert über „Einstellungen / Bildschirmzeit“). Wir verbringen erschreckend viele Stunden im Netz und manch einer lebt mittlerweile schon lieber in der digitalen Parallelwelt. So ein Gespräch von Mensch zu Mensch ist echt cool und wertvoll. In meinem Freundeskreis baut man auch gerne mal einen Handyturm: Wer zuerst zum Handy greift muss eine Runde schmeißen.

Nele Schenker verstärkt seit Juli das Moderatorenteam des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders Sky Sports News.