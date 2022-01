Herr Rieth, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Über den Ton in sozialen Netzwerken. Ich habe viele Jahre die Social-Media-Auftritte des MDR koordiniert und grundsätzlich ein ziemlich dickes Fell. Auch privat nutze ich Twitter, Facebook und Co.. Der Austausch von Argumenten ist in vielen Diskussion jedoch komplett abhandengekommen. Es geht nur noch darum, seine Meinung raus zu blaffen oder sich gegenseitig zu beleidigen. Diskussions-Threads fühlen sich teilweise dermaßen toxisch an, dass mir immer öfter die Lust fehlt, mich zu beteiligen. Das ist aber auch nicht gut. Dialog braucht verschiedene Argumente, damit keine Filterblasen entstehen. Für 2022 wünsche ich mir deshalb, dass alle verbal etwas abrüsten.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Über gut gemachte Podcasts. Ich höre zur Zeit „Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau“. Davor habe ich mich durch „Christian Wulff – Der Fall des Bundespräsidenten“, „Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story“ und „Das Leben danach – Das Attentat von Halle“ gebinged. Gibt es Binge Hearing als Begriff eigentlich? Ich finde es auf jeden Fall großartig, wie es die Macher schaffen, komplexe Sachverhalte und verschiedene Perspektiven so spannend zu erzählen, dass ich teilweise mein komplettes Umfeld vergesse. Der erste Podcast, der mich für dieses Genre begeistert hat, war „Faking Hitler“ vom „Stern“.

Was können Sie im Web empfehlen?

Ich habe jetzt endlich „Don't look up“ von Adam McKay geschaut. Den Film fand ich mittelmäßig, das Thema aber spannend. Bei der Recherche, wie realistisch ein Meteorit-Einschlag auf der Erde ist, habe ich die Seite „Size of Space“ wiederentdeckt. Diese zeigt toll animiert die Größenverhältnisse im All an. Sehr spannend.