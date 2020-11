Daniel Schüler arbeitet seit 2017 als Netzreporter und Digitalexperte für ntv. Er ist zudem der neue ntv-Sportmoderator und moderiert das werktägliche „ntv Corona Spezial“. Herr Schüler, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Dass die Gefahren von Corona zeitweise völlig vergessen schienen. In der Berichterstattung rund um den Wahlsieg von Joe Biden dominierten Bilder von Partys vor dem Weißen Haus, in New York und andernorts – oft ohne Masken, meist ohne Abstand. Thematisiert wurde das kaum. Dabei waren es gerade die Befürworter Bidens, die zuvor völlig zu Recht die Corona-Ignoranz des amtierenden Präsidenten kritisierten. Nun gehen Bidens Anhänger wohl davon aus, dass ihr President-elect eine Art Madame Pomfrey aus Harry Potter sei, die kurz einen Heilungszauber spricht und Corona wegzaubert. Fehlanzeige! Denn unterdessen ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA um fast 30 000 auf mehr als 152 000 gestiegen. Das scheint nicht nur bedenklich, sondern untragbar.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Dass es um die Definition von Familie ging. Auslöser dafür sind die Zwillinge Nina und Lara, die gemeinsam ein kleines Mädchen großziehen und uns auf Instagram daran teilhaben lassen. Nun wünscht sich Lara ein leibliches Kind - ohne Mann. Was ist Familie? Sie ist bunt, laut, leise, mal verrückt oder gar chaotisch, und ja, manchmal anstrengend. Familie ist wie Knete: Wir können sie beliebig formen. Wir können verschiedene Farben miteinander vermischen und am Ende ein wunderbares Durcheinander erhalten, das - und das ist das Wichtigste - einzigartig ist.

Was empfehlen Sie aus dem Web?

Zum Beispiel die US-Serie „Designated Survivor“, in der es um die Instandsetzung des politischen Systems in den USA geht. Ein noch besserer Tipp ist die App Stolpersteine – einfach mal ausprobieren.