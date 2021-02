Julia-Niharika Sen präsentiert seit Jahresbeginn die Hauptausgabe der „Tagesschau“ um 20 Uhr. In der ARD moderiert sie zudem das „Nachtmagazin“. Frau Sen, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Über Instagram. Die soziale Plattform hat einen 13-Minuten-Film des ARD-Politikmagazins „Monitor“ ohne Erklärung bei sich gelöscht. Eine Rekonstruktion der Tatnacht des rassistischen Anschlags in Hanau vor einem Jahr, ohne explizite Gewaltdarstellung. Es geht um viele Fragen zum möglichen Versagen von Polizei und Behörden. Vor allem Angehörige der Opfer kommen zu Wort. Am Morgen nach der Tatnacht vor einem Jahr habe ich eine Sonderausgabe der „Tagesschau“ moderiert und erinnere mich noch gut an die drängenden Fragen und die Verzweiflung auch der Zeugen, weil etwa der Notruf zum Teil nicht erreichbar war. Inzwischen ist der sehenswerte Beitrag wieder online.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich gefreut haben?

Ich vermisse kleine Club-Konzerte. Mit Open Stage Berlin hat Arte diese Woche ein neues Live-Streamingformat gestartet, das Künstler*innen in Zeiten von Corona endlich wieder eine Bühne gibt und Musikfans ein virtuelles Club-Gefühl. Erfrischend moderiert von Thelma Buabeng, mit Newcomern oder bekannteren Acts wie Dota oder Niels Frevert.

Mehr zum Thema Auf digitalen Wegen zum Publikum Livestream ist jetzt das neue Leben

Welchen Podcast hören Sie im Moment besonders gern?

In „Amerika übersetzt“ erklären zwei US-Amerikanerinnen, die ich aus Hamburg kenne, jede Woche, was in den USA gerade los ist und Fragen aufwirft. Unter Donald Trump gab es eine Menge... Die Väter der beiden sind Republikaner, sie selbst nicht. Das sorgt auch familiär für Diskussionsstoff. Ein ungewöhnlicher Podcast, aus oft auch humorvoller persönlicher Perspektive.