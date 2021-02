Florian König, Sport-Kommentator bei RTL (Formel 1, Fußball-Länderspiele). König übernimmt ab der kommenden Saison noch den Fußball-„Doppelpass“-Talk bei Sport 1.

Herr König, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche denn am meisten geärgert?



Über die teilweise unmenschlichen Reaktionen auf Social Media nach dem Tod von Kasia Lenhardt, einer ehemaligen Teilnehmerin bei „Germany’s Next Topmodel“, deren Beziehungsende mit dem Fußballer Jérome Boateng auch von klassischen Medien schon durchaus diskutabel begleitet wurde. Nach ihrem Tod haben sich Leute bei Instagram & Co. auf eine Art und Weise geäußert, die mich erschaudern ließ. Ich empfinde tiefe Abscheu dagegen, nach dem Tod einer jungen Frau noch Dreck hinterher zu werfen. Unsere Gesellschaft hat sich in diesem Bereich enthemmt. Wir müssen da alle zusammen dringend gegensteuern, um so etwas in Zukunft zu verhindern.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Über den Erfolg von Pro7Sat1 mit der Übertragung des NFL-Finales. Tom Brady hat sich unsterblich gemacht beim Superbowl. Und ich muss neidlos anerkenne, dass die Kollegen dabei einen tollen Job machen. Sie haben diese uramerikanische Sportart in Deutschland etabliert. Das sind Superübertragungen, es macht Spaß Ihnen zuzuschauen.

Ihr Lieblings-Podcast?

„11 Leben“ von Sportjournalist Max-Jacob Ost bei Audio Now. Ein unglaublich detailliertes und liebevolles Werk in elf Folgen über das Leben und Wirken von Uli Hoeneß. Da ich in Zukunft mit ihm die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft analysieren darf, ist das für mich Pflichtlektüre für die Ohren. Ich kann diesen Podcast nur jedem ans Herz legen, der Uli Hoeneß mag. Oder ihn vielleicht auch nicht mag.