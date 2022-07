Herr Fischer, Worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Über den „Jahrestags-Journalismus“. Der hat sich diese Woche am Beispiel der Flutkatastrophe von Ahrweiler gezeigt. Es war richtig zu berichten, wie die Situation jetzt vor Ort ist, aber brauchen wir dafür immer erst den Jahrestag zum Anlass? Plötzlich berichten alle und als Nutzer wirst du erschlagen von diesem Thema. Das passiert nicht nur bei Umweltkatastrophen, sondern auch bei Anschlägen und einschneidenden Ereignissen. Nach meinem Empfinden wäre es viel wichtiger, gerade für das Ahrtal, regelmäßig über die Probleme und Herausforderungen vor Ort zu berichten. Ich brauche dafür keinen Jahrestag.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Dass Audio weiterhin boomt! Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat diese Woche die aktuellen Ergebnisse zur Radio- und Audionutzung in Deutschland vorgelegt. Und die ist unverändert hoch. Ich – als Auch-Radiomann – freue mich, dass so viele Menschen sich immer wieder für so ein altes Medium wie Radio entscheiden. Das ist Motivation und Ansporn und gerade in einer Zeit mit so vielen Auswahl-Möglichkeiten ein Vertrauensbeweis an alle Audio-Macher.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Die Urlaubsvertretung von Micky Beisenherz! Ich bin großer Fan von „Apokalypse und Filterkaffee“. Moderator Micky Beisenherz hat sich diese Woche in die Sommerpause verabschiedet. Und er wird vertreten vom großartigen Markus Feldenkirchen. Der schreibt eigentlich für den „Spiegel“ und macht das hier im Podcast auch so gut und hörenswert, dass er meine Podcast-Empfehlung in dieser Woche ist.

Daniel Fischer, zuvor FFH-Radio-Moderator, moderiert seit April bei RTL die „Guten Morgen Deutschland“-Nachfolger „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“.