Herr Beeck, worüber haben Sie sich in dieser Woche besonders geärgert?

Nicht über das Weiterkommen vom SC Freiburg ins Finale des DFB-Pokals, aber über den DFB selbst. Diesmal geht es um Sportwetten. Ich finde es verrückt, wie ungebremst diese weiter möglich sind. In diesem Jahr endet der Vertrag mit einem der größten Sportwettenanbieter. Statt auf Moral zu setzen und nicht zu verlängern, wird beim DFB nur an das Geld gedacht. Jetzt hat der DFB weiter einen Sponsor, der einen noch schlechteren Ruf als er selbst hat.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Gab es auch etwas, worüber Sie sich in den Medien freuen konnten?

Joko & Klaas haben mal wieder einen neuen Themen-Zugang gefunden. Wer geglaubt hatte, dass die Ukraine-Berichterstattung nur noch wenige Zuschauer emotional erreicht, weil unser Gehirn irgendwann die gesehenen Bilder gleichschaltet und damit sicher auch hier und da „egalisiert“, der ist am Mittwoch wieder wacher geworden. Die Übertragung eines kleinen Live-Konzertes aus einem Bunker in Charkiw hat zur besten Sendezeit dazu geführt, sich dem Leid der Menschen emotional wieder zu stellen. Mit mir hat das auf alle Fälle etwas gemacht. Auch wenn es mich danach nicht hat besser schlafen lassen.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Eine meiner ersten Bands, die ich zum Live-Interview getroffen habe, waren Tokio Hotel. Ich war beeindruckt vom lockeren Umgang der Jungs mit den Medien. Seit ein paar Wochen haben die Brüder Kaulitz ihren eigenen Podcast. Es macht mir großen Spaß, ihrer ungebremsten Lust am Leben zuzuhören. „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ bildet jetzt nicht ungemein, ist aber sehr unterhaltsam und lässt einen das Phänomen „Promi in der Öffentlichkeit“ noch besser verstehen.

Mehr zum Thema DFB-Direktor fürchtet Übersättigung Oliver Bierhoff kritisiert Kommerzialisierung des Fußballs

Simon Beeck verstärkt seit kurzem das Moderatorenteam von RTL. Beim Kölner Privatsender präsentiert er die Morgenmagazine „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“.