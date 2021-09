Linda Mürtz gehört seit Mitte September zum Moderationsteam der ntv-Nachrichten. Sie arbeitet zudem als Reporterin und Autorin für verschiedene RTL-Formate.

Frau Mürtz, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien denn am meisten geärgert?

Seit Monaten wird unser Alltag bestimmt durch Zahlen – R-Wert, Fallzahl, Inzidenz. Ihre Höhe bestimmt die Regeln, bestimmt unser Verhalten. Waren wir schon immer so fixiert auf Zahlen? Bei der diesjährigen Bundestagswahl jedenfalls scheinen sie in der Berichterstattung so unausweichlich wie selten. Fast kein Tag ohne neue Umfragen. Wie viel Prozent, auf welcher Höhe der Beliebtheitsskala, was sagt die Blitzbefragung? Jeder Prozentpunkt rauf oder runter wird zur Schlagzeile und treibt die Kandidaten und die Kandidatin vor sich her. Klar, Zahlen geben uns Journalist*innen Sicherheit, sie helfen beim Einordnen, geben Struktur und bilden Stimmungen ab. Doch sollten sie allein doch nicht die Nachricht bleiben. So hätte ich mir in dieser Woche einen differenzierteren Blick auf die Menschen gewünscht, die bald unser Land führen wollen. Und auf deren Inhalte. Denn eine wirkliche Bedeutung bekommen die Zahlen doch ohnehin erst heute, am Tag der Wahl.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Im „Spiegel“-Interview gibt die ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Katja Sudin, interessante Einblicke in den Politikbetrieb. Die 45-Jährige zieht selbstbestimmt den Schlussstrich und sucht Antworten auf Fragen wie: Was macht Spitzenpolitik mit dem Charakter, warum gibt es in Berlin so große Egos und so wenig echte Freundschaften? Ein Interview, das mich überrascht und zum Nachdenken gebracht hat.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Ich bin ein großer Fan des Youtube-Kanals maiLab der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Da kann man echt was lernen!

