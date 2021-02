Sandra Maria Gronewald gehört zum Team der „Drehscheibe“. Sie moderiert die ZDF-Sendung im wöchentlichen Wechsel. Frau Gronewald, worüber haben Sie sich diese Woche in den Medien am meisten geärgert?



Bundeskanzlerin Merkel verblüfft mit dem Satz „Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen“ wohl nicht nur die Moderatoren des ARD-Interviews. Ansonsten gibt die Kanzlerin nicht viel Neues und kaum Konkretes preis, auch nicht wenige Tage später bei den persönlicheren Fragen im RTL-Interview. Fazit: Wenig Perspektive, weiterhin Impfstoffmangel. Dennoch denkt der Veranstalter Eventim schon mal laut über mögliche Privilegien für Geimpfte nach. Legitim, aber vom Timing her denkbar schlecht, denn die Diskussion facht den gesellschaftlichen Zoff (nicht nur in den sozialen Medien) viel zu früh unnötig an.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Mein geschätzter TV-Kollege Eckart von Hirschhausen als Impfproband - mal eine andere Sendung zu diesem momentan scheinbar omnipräsenten Thema Impfung! Nahezu herzerwärmend, wie er nicht (nur) als Arzt auftritt, nicht belehrend mit erhobenem Zeigefinger. Vielmehr ist er selbst zuweilen unsicher und hinterfragend , nimmt die Zuschauer*innen mit, macht so den Impfprozess transparenter. Ohne zu wissen, ob er selbst Placebo oder Impfstoff gespritzt bekommt – ein Preis, den er für den wissenschaftlichen Fortschritt zahlt. Daumen hoch!

Welche Webseite können Sie empfehlen?

www.lehrer-schmidt.de – ein Gewinn für alle Homeschooling-Geplagten. Der gutgelaunte Lehrer ist als solcher auch bei Youtube aktiv. Ich bin zufällig auf der Seite gelandet, als ich beim Erklären der schriftlichen Division mit Dezimalzahlen gescheitert bin. Seitdem schätze ich seine fröhlichen, sehr klaren Erläuterungen.