Herr Müller-Schmid, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Was mir regelmäßig gegen den Strich geht, ist das vorschnelle Reden von einer gespaltenen Gesellschaft. Wenn dann noch wie dieser Tage eine soziologische Studie als Beleg zitiert wird, nach der die Menschen in Europa sich prinzipiell in „Verteidiger“ und „Entdecker“ einteilen lassen, werde ich misstrauisch. Ob in Wissenschaft oder Politik, nicht jede harte Kontroverse ist schon ein Ausdruck von unversöhnlicher Polarisierung, geschweige denn von einer Spaltung. Ich erlebe im Alltag viel mehr fließende Übergänge und feine Unterschiede.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Ich freue mich jeden Tag über die Qualität des Journalismus in Deutschland, ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob tagesaktuell oder vierteljährlich, ob digital oder analog, diese demokratische Vielfalt ist für mich eine Grundkonstante unserer Gesellschaft. Ich fühle mich darin zu Hause.

Welche Webseite oder welches Youtube-Video können Sie empfehlen?

Mit den alten Clips von „A Bit of Fry and Laurie“ kann man eigentlich nicht viel falsch machen, die haben mir über manchen Durchhänger im Lockdown hinweggeholfen. Stephen Fry ist überhaupt ein faszinierender Mensch, sehr intellektuell und immer auch eine Prise Straßenkater. In Sachen Humor kann ich den Briten sowieso nichts übelnehmen.