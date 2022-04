Nach einem erneuten Grubenunglück in Polen werden zehn Menschen vermisst. Es gebe keinen Kontakt zu den zehn im südpolnischen Zofiowka-Kohlebergwerk eingeschlossenen Arbeitern, erklärte der Betreiber JSW am Samstag.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Erst am Mittwoch waren bei einer Methangasexplosion in einem ebenfalls von JSW betriebenen Bergwerk im 230 Kilometer entfernten Pniowek mindestens fünf Arbeiter ums Leben gekommen, sieben weitere gelten noch als vermisst.

Dem Grubenbetreiber zufolge wurde die Zofiowka-Mine gegen 03.40 Uhr von einem Beben erschüttert. In der Folge sei in dem Bergwerk Methangas ausgetreten.

Die Zofiowka-Mine war bereits 2018 Schauplatz eines Grubenunglücks. Damals starben nach einem Erdbeben in dem Bergwerk fünf Grubenarbeiter. Polen gewinnt immer noch etwa 70 Prozent seiner Energie aus Kohle. Im Bergbau-Sektor des Landes arbeiten fast 80.000 Menschen.

In den vergangenen Jahren ereigneten sich in dem Land eine Reihe von Grubenunglücken. So kamen vergangenes Jahr beim Einsturz einer Mauer unter Tage in der südpolnischen Myslowice-Wesola-Mine zwei Männer ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. (AFP)