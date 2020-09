Vor einem Pub in den Niederlanden ist ein Auto in eine Besuchergruppe gefahren. Dabei wurden am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen leicht verletzt, eine Person musste zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr den Angaben zufolge davon ohne anzuhalten. Die Polizei sperrte die Straße vor der Gaststätte ab.

Wie der Sender „Omroep Brabant“ unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, fuhr der Wagen am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr in der Gemeinde Rijsbergen in der südniederländischen Provinz Noord-Brabant zunächst auf einen Radweg und dann auf eine größere Gruppe von Gästen des Pubs zu und traf diese. Der Fahrer habe laut Angaben von Zeugen kurz zuvor wütend die Gaststätte verlassen.

Am Unfallort lagen mehreren beschädigte Fahrräder herum. In dem Pub „The Jolly Jester“ sei unter anderem ein 50. Geburtstag gefeiert worden. Zudem habe eine Gruppe junger Mädchen eine Pyjama-Party veranstaltet.

Ein Sprecher der Polizei konnte am Sonntagvormittag noch keine genaueren Angaben zum Unfall machen, nach dem Fahrer werde weiter gefahndet. Die Polizei habe laut einem Bericht der örtlichen Zeitung „BN DeStem“ mehrere Zeugen gehört, könne aber noch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Autofahrer bewusst auf die Menschen zugefahren ist. Zeugen folge sei das Auto an der Windschutzscheibe beschädigt.

Laut einem der Zeugen sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls 60 bis 70 Menschen im Pub aufgehalten haben. Einige von ihnen hätten die Kollision gesehen und seien „fassungslos“ gewesen.

In der Provinz gelten ab Sonntagabend – ebenso wie in weiteren Regionen der Niederlande – verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen, wonach alle Restaurants um spätestens eine Stunde nach Mitternacht schließen müssen. Ob es einen Zusammenhang damit gibt, war zunächst unklar. (dpa, Tsp)