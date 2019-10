In Manchester sind fünf Menschen in einem Einkaufszentrum (Arndale Centre) niedergestochen worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, meldet die Polizei in Manchester, und werde jetzt verhört. Die Polizei von Manchester gibt sein Alter mit "in den 40ern" an. Wie die "Manchester Evening News" berichten, soll sich die Tat in einer Starbucks-Filiale ereignet haben. Anti-Terror-Spezialisten haben die Ermittlungen übernommen.

