Meteorstrom Geminiden 2022 „Alle ein bis zwei Minuten eine Sternschnuppe“

Wer in den nächsten Tagen gen Himmel schaut, kann nachts nicht nur einen Weihnachtsstern bewundern, sondern gleich einen ganzen Regen an fallenden Sternschnuppen.

Wie jedes Jahr im Dezember ziehen auch 2022 die Geminiden über das Firmament – und das nicht zu knapp. Neben dem sommerlichen Perseidenschauer gehören die Geminiden mit ihren typischen weiß-gelb leuchtenden Schweifsternen zu den stärksten Meteorströmen des Jahres.

Wir verraten Ihnen die Wetteraussichten, wann die Geminiden ihren Höhepunkt erreichen und wo Sie das Sternschnuppenspektakel am nächtlichen Himmel finden können.

Wann erreichen die Geminiden ihren Höhepunkt?

Die Geminiden beginnen alljährlich bereits am 4. Dezember und erreichen ihren Höhepunkt am 14. Dezember 2022.

Wie die „Vereinigung der Sternfreunde“ (VdS) auf ihrer Webseite berichtet, sollen die meisten Sternschnuppen am Mittwoch, den 14. Dezember fallen, der Höhepunkt wird tagsüber um 14 Uhr erwartet. Hier sei mit bis zu 150 Meteoren pro Stunde zu rechnen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden immerhin noch 30 bis 60 Sternschnuppen pro Stunde erwartet, darunter auch besonders strahlende Objekte. Üblicherweise werden die hellsten Meteore erst nach dem Höhepunkt erwartet.

In der Praxis wird man, je nach Aufhellung des Nachthimmels, 30 bis 60 Meteore sehen, also alle ein bis zwei Minuten eine Sternschnuppe. „Vereinigung der Sternfreunde“ e.V.

Geminiden 2022: Wie gut sind die Wetteraussichten?

In diesem Jahr haben Sternschnuppenjäger in Berlin, Brandenburg und dem nördlichen Sachsen einen klaren Vorteil. Wie der Deutsche Wetterdienst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtete, sollen diese Regionen in der Nacht zum Mittwoch am längsten wolkenfrei bleiben. Im restlichen Deutschland werden die Chancen auf einen freien Himmel eher gering eingeschätzt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hingegen soll es voraussichtlich von der Mitte Niedersachsens bis nach Norden hin einen Streifen mit freier Sicht auf den Nachthimmel geben. „Da ist die Chance am größten“, verriet eine Meteorologin der dpa. Die Wettermodelle seien hier aber noch sehr unsicher.

Zu welcher Uhrzeit sollte man hochschauen?

Die gute Nachricht: Die Geminiden kann man beobachten, sobald es draußen dunkel wird. Während Sternschnuppenjäger bei den Perseiden im August noch bis nach Mitternacht warten mussten, um die meisten Objekte bestaunen zu können, lassen sich die Geminiden die ganze Nacht über beobachten.

Sobald es dunkel wird, kann man neugierig nach ihnen Ausschau halten. „Vereinigung der Sternfreunde“ e.V.

Wie die „Vereinigung der Sternfreunde“ auf ihrer Webseite schreibt, sollen „die Abendstunden diesmal die beste Sternschnuppenzeit“ sein. Hinzu kommt, dass der abnehmende Halbmond in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erst um 21:57 Uhr aufgeht und dem Sternschnuppenschauer daher erst ab 22 Uhr Konkurrenz in puncto Licht macht.

Wo findet man die Geminiden am Nachthimmel?

Wer nach den Geminiden Ausschau halten möchte, sollte seinen Blick in den Abendstunden gen Osten wenden.

Die VdS-Experten berichten, dass der scheinbare Ausstrahlungspunkt des Meteorschauers (in der Fachsprache auch als Radiant bezeichnet) im Sternbild Zwillinge liegt. Genau genommen soll der Radiant „knapp über Kastor“ liegen, womit der obere der beiden Zwillingssterne gemeint ist.

Das Sternbild Zwilling geht bereits in den frühen Abendstunden am Osthimmel auf, steht dann nachts hoch im Süden und geht schließlich im Nordwesten wieder unter.

Als grobe Orientierung verweist die „Vereinigung der Sternfreunde“ auf das markante und vermutlich auch bekanntere Sternbild des Orion – die Zwillinge befinden sich links oberhalb davon.

Woher kommen die Geminiden? Die Geminiden wurden nach ihrem vermeintlichen Ausstrahlungspunkt (Radiant) benannt. Der Meteorstrom entspringt dem Sternbild Zwilling (auf Latein: gemini) – allerdings nur scheinbar. Tatsächlich durchquert die Erde eine kosmische Staubwolke, die „vermutlich vom Kleinplaneten Phaethon hinterlassen wurde“, wie die „Vereinigung der Sternfreunde“ berichtet. Für 2024 planen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die japanische Weltraumagentur JAXA übrigens eine gemeinsame Mission zum Kleinplaneten Phaethon, der zur Gruppe der Apollo-Asteroiden gehört. Die Raumsonde „Destiny Plus“ soll dann unter anderem klären, wo der genaue Ursprungspunkt der Geminiden liegt.

Geminiden verpasst? Wann ist die nächste Sternschnuppennacht?

Wer die Geminiden verpasst hat und nicht alle Wünsche loswerden konnte, der kann im Jahr 2022 noch auf den Meteorstrom der Ursiden hoffen.

Die meisten Sternschnuppen sollen in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember im Sternbild Kleiner Bär bewundert werden können. Mit nur etwa 10 Sternschnuppen pro Stunde fällt der Meteorstrom allerdings weitaus dürftiger als bei den Geminiden aus.

Im neuen Jahr können schließlich die sogenannten Quadrantiden beobachtet werden. Sie beginnen bereits am 28. Dezember und erreichen ihren Höhepunkt am 3. Januar 2023.

Bei idealen Bedingungen soll man bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde zählen können. Dabei soll die Helligkeit der Sternschnuppen allerdings weitaus geringer ausfallen.

