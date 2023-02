Mindestens drei Tote in Österreich Lawinen gefährden zahlreiche Wintersportler

Bei Lawinenabgängen in Österreich sind seit Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. In Kaltenbach im Zillertal starb am Samstag ein Wintersportler, wie ein Polizeisprecher im Bundesland Tirol der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Ein Feuerwehrmann und Helfer sind nach starkem Schneefall in Österreich im Einsatz. © dpa / unbekannt

Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA handelte es sich um einen 17-jährigen Neuseeländer, der abseits der Piste unterwegs war.

Bereits am Vormittag wurde im Kleinwalsertal im Bundesland Vorarlberg ein Mann, der am Vortag als vermisst gemeldet worden war, tot unter einer Lawine gefunden. Laut APA handelte es sich um einen 50-Jährigen.

Eine Straße ist aufgrund von Lawinengefahr in Österreich gesperrt. © dpa / MARKUS ANGERER

In Sölden im Ötztal (Tirol) war am Freitag ein 32-jähriger chinesischer Skifahrer unter einer Lawine ums Leben gekommen. Auch er soll außerhalb der markierten Pisten gefahren sein.

Trotz der Warnstufe vier auf der fünfstelligen Skala im Westen Österreichs waren laut APA zahlreiche Wintersportler im freien Gelände unterwegs. Mehrere Menschen wurden demnach bei Abgängen verschüttet und verletzt. (AFP)

