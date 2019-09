Kosmowski ist drei, da darf er das erste Mal seinen Vater begleiten. Anfangs nur zwei Tage. Später, in den Ferien, drei Wochen. „Das waren schöne Erfahrungen.“ Immer wieder fahren sie gemeinsam nach Skandinavien, vorbei an Hamburg und dem HSV-Stadion – auch der Lieblingsverein des Vaters – weiter nach Kopenhagen, Oslo oder Stockholm. Noch heute sei die Nordroute seine Lieblingsstrecke. Wenn der Vater nach Hause kommt, erwartet ihn der Sohn bereits am Parkplatz einige hundert Meter vom Familienhaus entfernt. Manchmal für Stunden. „Wie ein Hund“, sagt er rückblickend.

Als er 17 ist, schmeißt er das Gymnasium. Der Vater ist entsetzt. Doch weil er einen Ausbildungsvertrag vorweisen kann, akzeptiert er die Entscheidung seines Sohnes. Dem gelingt die Lkw-Führerscheinprüfung in nur drei Wochen. Seine erste Tour-Woche soll er im Hamburger Nahverkehr absolvieren. Doch wegen eines technischen Defekts muss er einspringen, fährt nach Rotterdam, Mannheim und Fürstenwalde. Auf dem Rückweg kommt er am Elternhaus vorbei, parkt neben dem Lkw seines Vaters. „Er hat es sich nicht anmerken lassen, aber er war stolz“, sagt Kosmowski. Noch heute ist der Vater bei jeder Tour dabei: Ein Foto von ihm hat er an seinem Armaturenbrett neben dem mit seiner Freundin befestigt. Am Bilderrahmen klebt ein Engel.

Inzwischen ist Kosmowski auf der A2 Richtung Westen angekommen. „Wundertüte“ nennt er die Strecke oder „Warschauer Allee“, wegen der vielen Fahrten von Ost- nach Westeuropa. Von Moskau, Sankt Petersburg, Kiew, Riga oder Minsk – über die A2 müssen sie fast alle. Kurz hinter Magdeburg fährt Kosmowski auf ein Stauende zu. Während die Pkws noch auf den beiden freien linken Fahrspuren entlangdonnern, steht er bereits hinter einem Sattelschlepper aus Polen. Sechs Minuten sagt das Navigationssystem. „Für Lkws kann man direkt das Dreifache rechnen“, sagt Kosmowski und zündet sich eine Zigarette an. Er bleibt gelassen, kennt die Gesetze der Straße. Ein paar hundert Meter weiter zeigt sich, der Stau ist an einer Baustelle entstanden. Das Einordnen im Reißverschlussverfahren gerät wegen Dränglern ins Stocken. Nach 18 Minuten rollt der Verkehr wieder flüssig.

Die Arbeitsregeln für Fernfahrer sind europaweit geregelt

Staus und Unfälle können seinen Zeitplan im Nu durcheinanderbringen. Die Arbeitsregeln für Fernfahrer sind europaweit geregelt. Für Florian Kosmowski gilt: Zwei Mal pro Woche darf er 15 Stunden arbeiten und zehn Stunden hinterm Lenkrad verbringen, den Rest der Woche hat er 13 Arbeits- und neun Lenkstunden. Hinzu kommen fahrfreie Sonntage und genaue Regelungen für die Pause. „Eigentlich schützen die Gesetze uns Fahrer, aber manchmal verursachen sie auch noch mehr Stress“, sagt Kosmowski. Mehr als einmal kam es vor, dass er es am Freitag nicht nach Hause geschafft hat, weil seine Arbeitszeit aufgebraucht war.

Die Familie ist enttäuscht, beim Fußballverein fällt der defensive Mittelfeldspieler oft aus. Wenn seine Kumpels am Sonntag eine Grillparty veranstalten, muss Kosmowski sich früh verabschieden, trinkt nur ein oder zwei Bier mit. „Mir fehlt nichts“, sagt er im Lkw.

Für immer könne er sich das aber nicht vorstellen. „Ich habe erlebt, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen.“ Vielleicht wechsle er später zu den Disponenten, die die Routen für die Fahrer planen. Geregelte Arbeitszeiten, bessere Bezahlung und jeden Abend bei der Familie. Im Moment telefoniert er täglich mit seiner Freundin. „Es ist nicht immer einfach. Man ist schon oft allein, manchmal auch einsam.“ Meist helfe dann aber ein bisschen Musik. Country oder Schlager. Außerdem sei er in Whatsapp-Gruppen mit anderen Fahrern. Wann immer es gehe, verabrede man sich an einem Parkplatz für die Nacht. Denn auch, wenn man den Abend am Autohof mit hunderten Fernfahrern verbringe, bleibe man doch meist für sich. Mit den vielen Fahrern aus Osteuropa hat er nie Kontakt.

Der Blick für die große Freiheit on the road

Zwischen Braunschweig und Hannover verlässt Florian Kosmowski die Autobahn und lenkt seinen Sattelschlepper zu einer versteckten Tanksäule im Industriegebiet. Hier kostet der Liter deutlich weniger als an der Autobahnraststätte. Kosmowski nutzt die Gelegenheit, um auch seine gesetzliche Pause zu nehmen. 30 Minuten darf er den Lkw nun nicht bewegen.

Da meldet das Navigationssystem einen Unfall bei Hannover. Nur noch eine Spur ist befahrbar, schnell wächst der Rückstau am Nadelöhr. Schafft es Kosmowski nicht in den nächsten vier Stunden nach Münster, droht seine Arbeitswoche schon am Montag ins Chaos zu stürzen. „Das wird ja immer schlimmer“, sagt er mit einem Blick auf sein Navi. Er zieht hastig an seiner Zigarette.

Über zehn Kilometer lang ist der Stau inzwischen laut Navi. Kaum zeigt der Fahrtenschreiber das Ende der Pause an, startet Kosmowski den Motor und fährt seinen Lkw zurück auf die A2. Mit gut 80 Stundenkilometern geht es in Richtung Hannover. In den Stau. Ein Rennen gegen die Zeit, wie so oft.

Er muss die richtige Entscheidung treffen und den schnellsten Weg finden. Kosmowski mag das. Deshalb ist er in den Fernverkehr gewechselt. „Ich wollte nochmal richtig Kilometer schrubben“, sagt er. Im Nahverkehr, wo er früher beschäftigt war, habe er vergleichsweise häufig gestanden und sei an viel mehr Termine gebunden gewesen. Jetzt, so sagt er, sei er sein eigener Herr. Tatsächlich stimmt das nicht. Jeden Meter, den er zurücklegt, können seine Disponenten in der Firmenzentrale über ein System verfolgen. Sie funken Kosmowski regelmäßig und fast immer kurzfristig neue Aufträge durch. Letztlich entscheidet der Fahrer nur die Route und wie er sich im Falle von Staus, Unfällen oder gesperrten Straßen verhält. Von der Trucker-Romantik, wie es sie in alten Filmen wie „Convoy“ oder Clint Eastwoods „Der Mann aus San Fernando“ gibt, sei nichts übrig, findet Kosmowski. Die große Freiheit on the road gebe es trotzdem: „Man darf den Blick dafür nicht verlieren.“ Ein Sonnenuntergang, in den er fahre. Oder die Aussicht von einer Brücke, über deren Sichtschutz er blicken kann. Momente, die ihm das Gefühl von Unabhängigkeit geben.

Auf Autobahnraststätten herrscht ab 17 Uhr Chaos

Kurz vor Hannover setzt Kosmowski den Blinker. Er verlässt die A2, will den Stau umfahren, indem er durch die Stadt fährt. Konzentriert hält er nach Blitzern Ausschau, für Lkw-Fahrer können ein paar Stundenkilometer zu schnell deutlich teurer werden als für Autofahrer. Kosmowski hat Glück. Keine Kontrollen, die meisten Ampeln springen auf Grün, nach ein paar Minuten fährt er wieder auf die Autobahn, das Navigationssystem verbessert die Prognose deutlich. „In solchen Situationen hoffe ich, dass es mit dem autonomen Fahren noch etwas dauert“, sagt er. Der Reiz wäre dann weg, befürchtet er.

Hinter Porta Westfalica wechselt er auf die A30. Die Spuren leeren sich, die Sonne sinkt. Die Parkplatzsuche an einer Raststätte spart sich Kosmowski. „Ab 17 Uhr musst du es an der Autobahn nicht mehr versuchen“, sagt er und wie zum Beweis rollt er am vollkommen überfüllten Rastplatz Münsterland West vorbei. Selbst auf der Einfahrt steht ein Wagen aus der Ukraine. „Das würde ich niemals machen, ein paar Jahre will ich schon noch leben“, sagt er sehr bestimmt. Immer wieder führen regelwidrig abgestellte Lkws zu Unfällen – teils mit tödlichen Folgen, wie zuletzt im Juli bei Leipzig. Doch viele Fahrer haben nahezu keine Alternative. Zehntausende Lkw-Parkplätze fehlen an Deutschlands Autobahnen. Seit Jahren beklagen Verbände die Zustände, doch die Parkplatz-Not verschlimmert sich. „Lieber fahre ich zwei Stunden länger und breche die Regeln, als auf einer Auffahrt zu übernachten“, sagt Kosmowski, fährt bei Münster von der Autobahn und kurvt ins Industriegebiet. Elf Stunden ruhen Lkw und Fahrer, dann geht es wieder zurück auf die Straße.