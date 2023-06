Mit Kanus und Schlauchbooten Klimaaktivisten blockieren Kreuzfahrtschiff im Rostocker Hafen

Mit Kanus und aufblasbaren Booten protestieren Klimaaktivist:innen in Rostock-Warnemünde gegen den Kreuzfahrttourismus. Am Samstag hinderten die Demonstrant:innen der Gruppe „Kreuzfahrtschiffe (k)entern“ das Kreuzfahrtschiff „Aida Diva“ am Auslaufen, hieß es in einer Mitteilung der Aktivist:innen.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, mehrere Menschen seien auf dem Wasser und hätten ein Plakat entrollt. Die Polizei verschaffe sich noch einen Überblick über die Situation. Die Aktivist:innen kritisieren, dass Kreuzfahrten klimaschädlich sind. (Tsp, dpa)